Schwärzler, Joel Josef SCH
Basic, Mirza BAS
Endstand
2:0
6:3 , 6:3
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
Schwärzler steht in Lugano im Achtelfinale

Der 20-Jährige trifft nun auf jenen Spieler, der in der ersten Runde für eine Überraschung sorgte.

Schwärzler steht in Lugano im Achtelfinale Foto: © GEPA
Joel Schwärzler erreicht in Lugano das Achtelfinale.

Der 20-Jährige kann sich bei dem mit mit 97.640 Euro dotierten ATP-75-Challenger-Turnier in 1:06 Stunden mit 6:3 6:3 souverän gegen Mirza Basic aus Bosnien durchsetzen und zieht damit in die nächste Runde ein.

Im Achtelfinale begegnet der Vorarlberger erneut einem Qualifikanten. Petr Brunclik sorgte in der ersten Runde für eine Überraschung. Der Tscheche besiegte Vitaliy Sachko, der als Nummer vier des Turniers gesetzt war, mit 7:6 (5) und 6:2.

