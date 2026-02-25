Ofner, Sebastian OFN
Blancaneaux, Geoffrey BLA
Endstand
2:0
6:4 , 6:4
NEWS

Viertelfinale! Ofner gewinnt in zwei Sätzen

Sebastian Ofner gewinnt auch die zweite Partie beim Turnier in St. Brieuc.

Sebastian Ofner steht beim ATP Challenger in St. Brieuc bereits im Viertelfinale.

Nach seinem Drei-Satz-Erfolg zum Auftakt gegen Charles Broom siegt der Österreicher auch gegen Geoffrey Blancaneaux. Den Franzosen schlägt Ofner sogar in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4.

Jurij Rodionov kann am Donnerstag nachziehen. Er bekommt es mit Matteo Martineau (ATP-350.) zu tun.

