Viertelfinale! Ofner gewinnt in zwei Sätzen

Sebastian Ofner steht beim ATP Challenger in St. Brieuc bereits im Viertelfinale.

Nach seinem Drei-Satz-Erfolg zum Auftakt gegen Charles Broom siegt der Österreicher auch gegen Geoffrey Blancaneaux. Den Franzosen schlägt Ofner sogar in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4.

Jurij Rodionov kann am Donnerstag nachziehen. Er bekommt es mit Matteo Martineau (ATP-350.) zu tun.