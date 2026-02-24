Zahraj, Patrick ZAHRodionov, Jurij ROD
Endstand
0:23:6 , 5:7
NEWS
Rodionov gelingt Auftakterfolg bei Challenger in Saint-Brieuc
Der Österreicher schlägt einen Deutschen im Sechzehntelfinale in zwei Sätzen.
Gelungener Auftakt für Jurij Rodionov beim ATP-Challenger in Saint-Brieuc (Frankreich)!
Der ÖTV-Spieler gewinnt sein Auftaktspiel im Sechzehntelfinale gegen den Deutschen Patrick Zahraj (ATP-341.) mit 6:3, 7:5. Die Partie ist umkämpft, nach 1:41 Stunden verwertet der Österreicher aber den Matchball zum Sieg.
Mit Sebastian Ofner steht auch ein weiterer Österreicher im Achtelfinale des Challenger-Turniers.