Zahraj, Patrick ZAH
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
3:6 , 5:7
NEWS

Rodionov gelingt Auftakterfolg bei Challenger in Saint-Brieuc

Der Österreicher schlägt einen Deutschen im Sechzehntelfinale in zwei Sätzen.

Gelungener Auftakt für Jurij Rodionov beim ATP-Challenger in Saint-Brieuc (Frankreich)!

Der ÖTV-Spieler gewinnt sein Auftaktspiel im Sechzehntelfinale gegen den Deutschen Patrick Zahraj (ATP-341.) mit 6:3, 7:5. Die Partie ist umkämpft, nach 1:41 Stunden verwertet der Österreicher aber den Matchball zum Sieg.

Mit Sebastian Ofner steht auch ein weiterer Österreicher im Achtelfinale des Challenger-Turniers.

