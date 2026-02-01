Australian-Open-Finale LIVE: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Am Sonntag (um 9:30 im LIVE-Ticker >>>) kommt es im Finale der Australian Open zum großen Kracher zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.

Alcaraz gewann das letzte Grand-Slam-Turnier des vergangenen Jahres in New York und ist seitdem Weltrangliste-Führender.

Ein Turniersieg bei den Australian Open fehlt dem 22-jährigen Spanier jedoch noch, bei allen anderen Grand-Slam-Turnieren konnte er bereits zwei Mal triumphieren. Es ist überhaupt die erste Australian-Open-Finalteilnahme für Alcaraz.

Anders die Situation bei Djokovic. Der Serbe ist Rekordsieger in Melbourne, gewann dieses Turnier bereits zehn Mal - zuletzt 2023.

Seit jenem Jahr wartet der mittlerweile 38-Jährige auch auf seinen 25. Grand-Slam-Titel. Seinen letzten holte er 2023 bei den US Open. Seine aktuellen 24 Grand-Slam-Turniersiege sind bereits All-Time-Rekord.

LIVE-Tracker: