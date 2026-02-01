Carlos Alcaraz? "Historisch und legendär"

Carlos Alcaraz hat am Sonntag bei den Australian Open Tennis-Geschichte geschrieben!

Mit seinem 2:6,6:2,6:3,7:5-Finalsieg über Melbourne-Rekordsieger Novak Djokovic schafft der Spanier mit 22 Jahren und 272 Tagen als jüngster Tennisprofi überhaupt den Karriere-Grand-Slam, also den Sieg bei allen vier Majors.

Es war auch der siebente Grand-Slam-Sieg des Weltranglisten-Ersten, der erste "down under".

Alcaraz kassierte für diesen Titel umgerechnet 2,44 Mio. Euro, Djokovic 1,26 Mio. Euro, doch das Preisgeld spielte in diesem Generationenkracher keine Rolle.

Der Spanier stellte im Head-to-Head mit der Legende seines Sports auf 5:5. Für Djokovic reichten die Reserven nach seinem überraschenden Fünf-Satz-Sieg über Jannik Sinner im Halbfinale nicht mehr, um das "Double Sinner-Alcaraz" zu schaffen.

Alcaraz: "Niemand weiß, wie hart wir gearbeitet haben"

Alcaraz hat nach je zwei Siegen bei den French Open, in Wimbledon und bei den US Open also auch im früheren "Wohnzimmer" von Djokovic triumphiert. Erleichtert ließ er sich nach dem Matchball auf den Rücken fallen.

"Wow. Zuerst möchte ich über Novak sprechen. Was du machst, ist wirklich inspirierend. Es ist mir eine Ehre, die Garderobe, den Platz mit dir zu teilen", meinte Alcaraz. Den Sieg widmete er auch seinem Betreuerteam. "Niemand weiß wie hart wir gearbeitet haben, um diese Trophäe zu gewinnen. Das ist auch eure Trophäe."

Djokovic lobt Kontrahenten: "Historisch und legendär"

Djokovic gratulierte sportlich fair seinem Bezwinger. "Was du leistest, beschreibt man am besten mit historisch und legendär. Du bist so jung, hast noch so viel Zeit - so wie ich", scherzte der bald 39-Jährige und wandte dann einige Worte an Rafael Nadal im Publikum.

"Es fühlt sich sehr komisch an, dich da oben und nicht hier zu sehen. Es war eine Ehre, dass du dieses Finale angesehen hast, danke, dass du hier warst", sagte Djokovic, ehe er sich auch beim Publikum bedankte. "Ich habe hier noch nie so viel Zuneigung von den Fans erlebt."

1,36 Millionen Fans in drei Wochen

Die Veranstalter rund um Turnierboss Craig Tiley freuen sich einmal mehr über einen Zuschauerrekord: Seit Beginn des Hauptbewerbes kamen 1.150.044 Fans auf die Anlage, mit der Woche davor waren es 1.368.043.