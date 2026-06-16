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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen Senegal

WM 2026 heute live: Wo läuft Frankreich gegen Senegal am Dienstag ab 21.00? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen Senegal Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Kracher Frankreich gegen Senegal (Mittwoch, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) weiter.

Diese TV-Sender zeigen das Spiel LIVE

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt MagentaTV alle Spiele, ein Großteil der Matches wird aber auch von ARD bzw. ZDF übertragen

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 16.06., 21:00 Uhr: Frankreich vs. Senegal

  • Österreich: ORF 1

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 17.06., 00:00 Uhr: Irak vs. Norwegen

  • Österreich: ORF 1

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 17.06., 03:00 Uhr: Argentinien vs. Algerien

  • Österreich: ORF 1

  • Deutschland: MagentaTV und ARD

Mittwoch, 17.06., 06:00 Uhr: Österreich vs. Jordanien

  • Österreich: ORF1

  • Deutschland: MagentaTV und ZDF

Mittwoch, 17.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Kongo

  • Österreich: ServusTV

  • Deutschland: MagentaTV und ZDF

Mittwoch, 17.06., 22:00 Uhr: England vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV

  • Deutschland: MagentaTV und ZDF

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