Einspruch! McLaren und Red Bull gehen gegen Monaco-Ergebnis vor

Das Chaos um Tempoverstöße in der Boxengasse beim Formel-1-Rennen in Monaco hat ein weiteres Nachspiel. McLaren und Red Bull haben gegen die nachträgliche Änderung des Endstands durch den Weltverband (FIA) Einspruch eingelegt.

Das FIA-Urteil zugunsten von Alpine-Pilot Pierre Gasly, dessen Strafe am Grünen Tisch aufgehoben worden war, "birgt die Gefahr sportlicher Ungerechtigkeit und untergräbt das Vertrauen in die konsequente Anwendung des FIA-Sportreglements", so McLaren.

Fehler bei Geschwindigkeitsmessung

Beim WM-Lauf in Monte-Carlo hatte es eine Reihe von Zeitstrafen wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Boxengasse gegeben. Später räumte die FIA aber Probleme bei der Zeitmessung ein.

Alpine hatte eine Überprüfung verlangt, daraufhin hatte der Franzose Gasly wieder den dritten Platz zugesprochen bekommen. Anders als einige Konkurrenten hatte Gasly seine Strafe noch nicht während eines Reifenwechsels im Rennen verbüßt, daher war ein Einspruch möglich.

Red-Bull-Fahrer Isack Hadjar, der eigentlich als Dritter gewertet worden war, verlor den Podestplatz wieder. Sein Team hat den Pokal jedoch bisher nicht zurückgegeben und legte nun dem Fachportal "motorsport.com" zufolge ebenfalls Berufung gegen die FIA-Entscheidung ein.