NEWS

Bresnik lobt Tagger: "Sie kann alles erreichen"

Lilli Tagger hat in Prag ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Günter Bresnik traut ihr Großes zu.

Bresnik lobt Tagger: "Sie kann alles erreichen" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lilli Tagger hat in Prag einen frühen Meilenstein erreicht und ihren ersten WTA-Titel gewonnen.

Im Finale setzte sich die 18-jährige Osttirolerin gegen Daria Snigur aus der Ukraine nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 7:6 (3), 6:2 durch. Die Lienzerin machte einen 2:5-Rückstand im ersten Satz eindrucksvoll wett und war in weiterer Folge nicht mehr aufzuhalten.

Doch es ist nicht dieser Sieg, der Günter Bresnik beeindruckt hat. Der ehemalige Trainer von Dominic Thiem war besonders von Taggers Leistung im Halbfinale gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin und Lokalmatadorin Barbora Krejcikova angetan, erklärt er der "Krone".

"In Wimbledon hat sie (Krejcikova, Anm.) die French-Open-Siegerin Mirra Andreeva hinausgeworfen, dann nur knapp gegen die spätere Finalistin Muchova verloren. Und wenn Lilli so jemanden schlägt, gibt es für mich keine Einschränkung, dann kann sie alles erreichen."

Auch gegen Sabalenka und Co. eine Chance?

Den 65-Jährigen würden auch Erfolge gegen Tennis-Größen wie Aryna Sabalenka nicht überraschen, er traut Tagger Großes zu.

"Sie hat eine unglaubliche Athletik, kann mit Vorhand und Rückhand Druck machen und bewegt sich gut für ihre Größe", hat Bresnik lobende Worte übrig.

Tagger wird in der neuen WTA-Weltrangliste erstmals die Top 50 knacken und auf Rang 45 aufscheinen. Damit ist sie die jüngste Spielerin in den Top 100, nur die auf Platz 16 gereihte Iva Jovic aus den USA ist ebenfalls erst 18 Jahre alt.

Ihre nächste Turnier-Teilnahme hat die Österreicherin für die erste August-Woche beim 125er-Turnier in Warschau geplant. Danach will sie sich in Cincinnati über die Qualifikation ins Hauptfeld des Master-Turniers spielen, ehe die US Open anstehen.

Bilder: So feierte Lilli Tagger ihren ersten WTA-Titel

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Bilder: So feierte Lilli Tagger ihren ersten WTA-Titel

Bilder: So feierte Lilli Tagger ihren ersten WTA-Titel

Tennis
2
Auf diesem Platz wird Tagger in der WTA-Rangliste zu finden sein

Auf diesem Platz wird Tagger in der WTA-Rangliste zu finden sein

Tennis - WTA
6
Bravo! Lilli Tagger gewinnt in Prag ihren ersten WTA-Titel

Bravo! Lilli Tagger gewinnt in Prag ihren ersten WTA-Titel

Tennis - WTA
58
Tennis LIVE: Lilli Tagger spielt in Prag um den Titel

Tennis LIVE: Lilli Tagger spielt in Prag um den Titel

Tennis - WTA
7
Taggers Career High: Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100

Taggers Career High: Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100

Tennis
11
"Verrückt" - Lilli Tagger geht aus hartem Kampf siegreich hervor

"Verrückt" - Lilli Tagger geht aus hartem Kampf siegreich hervor

Tennis - WTA
13
Großes Ausrufezeichen! Tagger steht im Prag-Finale

Großes Ausrufezeichen! Tagger steht im Prag-Finale

Tennis - WTA
47

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Lilli Tagger Günter Bresnik