Bresnik lobt Tagger: "Sie kann alles erreichen"

Lilli Tagger hat in Prag einen frühen Meilenstein erreicht und ihren ersten WTA-Titel gewonnen.

Im Finale setzte sich die 18-jährige Osttirolerin gegen Daria Snigur aus der Ukraine nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 7:6 (3), 6:2 durch. Die Lienzerin machte einen 2:5-Rückstand im ersten Satz eindrucksvoll wett und war in weiterer Folge nicht mehr aufzuhalten.

Doch es ist nicht dieser Sieg, der Günter Bresnik beeindruckt hat. Der ehemalige Trainer von Dominic Thiem war besonders von Taggers Leistung im Halbfinale gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin und Lokalmatadorin Barbora Krejcikova angetan, erklärt er der "Krone".

"In Wimbledon hat sie (Krejcikova, Anm.) die French-Open-Siegerin Mirra Andreeva hinausgeworfen, dann nur knapp gegen die spätere Finalistin Muchova verloren. Und wenn Lilli so jemanden schlägt, gibt es für mich keine Einschränkung, dann kann sie alles erreichen."

Auch gegen Sabalenka und Co. eine Chance?

Den 65-Jährigen würden auch Erfolge gegen Tennis-Größen wie Aryna Sabalenka nicht überraschen, er traut Tagger Großes zu.

"Sie hat eine unglaubliche Athletik, kann mit Vorhand und Rückhand Druck machen und bewegt sich gut für ihre Größe", hat Bresnik lobende Worte übrig.

Tagger wird in der neuen WTA-Weltrangliste erstmals die Top 50 knacken und auf Rang 45 aufscheinen. Damit ist sie die jüngste Spielerin in den Top 100, nur die auf Platz 16 gereihte Iva Jovic aus den USA ist ebenfalls erst 18 Jahre alt.

Ihre nächste Turnier-Teilnahme hat die Österreicherin für die erste August-Woche beim 125er-Turnier in Warschau geplant. Danach will sie sich in Cincinnati über die Qualifikation ins Hauptfeld des Master-Turniers spielen, ehe die US Open anstehen.