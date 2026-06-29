Tararudee, Lanlana TAR
Tagger, Lilli TAG
Heute 15:20 Uhr
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Wimbledon heute: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee

Bei ihrem Debüt in London hat die Osttirolerin ein machbares Los bekommen. Es geht gegen einen weiteren Youngster. LIVE-Infos:

Wimbledon heute: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Wimbledon-Debüt für Lilli Tagger!

Die 18-Jährige bekommt es am Montag bei ihrem ersten Antreten im Erwachsenen-Hauptbewerb von Wimbledon mit der Thailänderin Lanlana Tararudee (WTA-99.) zu tun (ab ca. 15:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Ihr Match ist unmittelbar nach dem ihres Landsmanns Sebastian Ofner auf Court 8 angesetzt.

Erst vor wenigen Monaten gab es ein erstes Aufeinandertreffen zwischen den beiden Spielerinnen. Im Rahmen der Qualifikation für die Australian Open schlug die Tararudee ihre 18-jährige Österreicherin mit 6:3, 6:0.

Damals lag Tagger im Ranking noch hinter der 21-Jährigen.

Lilli Tagger - Lanlana Tararudee im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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