Tararudee, Lanlana TARTagger, Lilli TAG
Heute 15:20 Uhr
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Wimbledon heute: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee
Bei ihrem Debüt in London hat die Osttirolerin ein machbares Los bekommen. Es geht gegen einen weiteren Youngster. LIVE-Infos:
Wimbledon-Debüt für Lilli Tagger!
Die 18-Jährige bekommt es am Montag bei ihrem ersten Antreten im Erwachsenen-Hauptbewerb von Wimbledon mit der Thailänderin Lanlana Tararudee (WTA-99.) zu tun (ab ca. 15:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Ihr Match ist unmittelbar nach dem ihres Landsmanns Sebastian Ofner auf Court 8 angesetzt.
Erst vor wenigen Monaten gab es ein erstes Aufeinandertreffen zwischen den beiden Spielerinnen. Im Rahmen der Qualifikation für die Australian Open schlug die Tararudee ihre 18-jährige Österreicherin mit 6:3, 6:0.
Damals lag Tagger im Ranking noch hinter der 21-Jährigen.