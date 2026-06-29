Wimbledon-Debüt für Lilli Tagger!

Die 18-Jährige bekommt es am Montag bei ihrem ersten Antreten im Erwachsenen-Hauptbewerb von Wimbledon mit der Thailänderin Lanlana Tararudee (WTA-99.) zu tun (ab ca. 15:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Ihr Match ist unmittelbar nach dem ihres Landsmanns Sebastian Ofner auf Court 8 angesetzt.

Erst vor wenigen Monaten gab es ein erstes Aufeinandertreffen zwischen den beiden Spielerinnen. Im Rahmen der Qualifikation für die Australian Open schlug die Tararudee ihre 18-jährige Österreicherin mit 6:3, 6:0.

Damals lag Tagger im Ranking noch hinter der 21-Jährigen.

Lilli Tagger - Lanlana Tararudee im LIVE-Ticker: