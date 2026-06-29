Wimbledon LIVE - Jannik Sinner vs. Kecmanovic in Stream & Ticker

Das Warten hat ein Ende: Das traditionsreichste Grand-Slam-Turnier des Jahres schlägt wieder auf! Am heutigen Montag geht es im All England Club zur Sache. Dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner wird dabei eine ganz besondere Ehre zuteil.

Als Vorjahressieger - er bezwang 2025 Carlos Alcaraz im Finale -– darf der Südtiroler das Geschehen auf dem legendären Centre Court eröffnen. In der ersten Runde trifft er auf den Serben Miomir Kecmanovic.

LIVE-Stream und LIVE-Ticker

Das Match steigt heute um 14:30 Uhr. Wimbledon ist auch in diesem Jahr wieder exklusiv auf Amazon Prime zu sehen. Das Auftaktspiel im LIVE-Stream>>>

Wer das Duell nicht auf dem Bildschirm mitverfolgen kann, bleibt im LIVE-Ticker auf dem Laufenden.

Sinner der klare Favorit

Die Vorzeichen stehen für den Spitzenreiter der Tennis-Welt hervorragend. Ein Blick auf die Statistik zeigt eine klare Dominanz:

Direkter Vergleich: Sinner führt im Head-to-Head mit 4:0 .

Wimbledon-Geschichte: Bereits 2024 stehen sich die beiden auf dem heiligen Rasen gegenüber. Damals behält Sinner in drei Sätzen klar die Oberhand.

Trotzdem ist zum Auftakt Vorsicht geboten. Während Kecmanovic bereits einige Vorbereitungsmatches auf Rasen in den Beinen hat, schlägt Sinner in diesem Jahr ohne offizielles Vorbereitungsturnier in London auf.