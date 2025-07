Carlos Alcaraz ist Titel Nummer drei bei den Wimbledon Championships einen Schritt näher gekommen.

Im Viertelfinale deklassiert der 22-Jährige den Briten Cameron Norrie (ATP-Nr. 61) glatt 6:2, 6:3, 6:3. Nur zu Beginn hat der Spanier eine Schwächephase, als er bei 0:1 und 0:40 gegen sich schon vier Breakbälle abwehren muss.

Danach kommt der fünffache Major-Champion in Fahrt und gewinnt Satz eins in gerade Mal 29 Minuten. In ähnlicher Tonart geht es in Satz zwei und drei weiter, Alcaraz lässt nur einen Breakball zu. Nach 1:41 Stunden serviert er zum Matchsieg aus.

Wettbewerbsübergreifend ist es Alcaraz' 23. Erfolg in Serie, in Wimbledon sind es 19 an der Zahl. Die Nummer zwei der Welt trifft im Halbfinale auf Taylor Fritz (USA/5), der Karen Khachanov (RUS/17) aus dem Turnier wirft (Alle Infos >>>).

Anisimova im Halbfinale

Bei den Frauen hat es Amanda Animisova (USA/12) ins Semifinale geschafft. Die 23-Jährige besiegt die Russin Anastasia Pavlyuchenkova 6:1, 7:6(9).

Im zweiten Satz lässt sie zunächst zwei Matchbälle liegen, wehrt im Tie-Break aber fünf Satzbälle ab. Mit dem vierten Matchball macht Anisimova dann den Sack zu und bekommt es nun mit Aryna Sabalenka zu tun.

Die Belarussin zwingt Laura Siegemund in drei Sätzen in die Knie >>>