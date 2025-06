Überraschung: Vorjahreshalbfinalist scheitert in Wimbledon

Gleich am ersten Tag liefert Wimbledon eine Sensation. Vorjahreshalbfinalist Daniil Medvedev scheitert bereits in Runde eins.

Gegen den Franzosen Benjamin Bonzi, die Nummer 64 der Welt, zieht der Russe mit 6:7, 6:3, 6:7 und 2:6 überraschend den Kürzeren. Der Russe verliert damit einiges an Boden in der Weltrangliste und fällt aus den Top 10.

Dabei zeigte Medvedev mit dem Finaleinzug beim 500er-Turnier in Halle ansteigende Form. Auf Grand-Slam-Ebene ist es nach jener bei den French Open die zweite Erstrundenniederlage in diesem Jahr. Auch bei den Australian Open war schon in Runde zwei Schluss.

Locker weiter ist hingegen die Weltranglistenerste bei den Damen, Aryna Sabalenka. Die Weißrussin macht mit der Kanadierin Branstine kurzen Prozess und gewinnt 6:1 und 7:5.

