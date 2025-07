Tagger schafft in Wimbledon den Sprung in die zweite Runde

Lilli Tagger zieht in die 2. Runde des Juniorinnen-Bewerbs von Wimbledon ein.

Die 17-jährige Osttirolerin schlägt zum Auftakt die drei Jahre jüngere Chinesin Xinran Sun 6:2, 7:5.

Gegen die Nummer 50 der Juniorinnen-Rangliste hat die an drei gesetzte Tagger zunächst nicht viel Mühe.

Im ersten Satz ist es bis zum 2:2 ausgeglichen, danach schnappt sich die ÖTV-Hoffnung vier Games in Serie. Somit geht Tagger auch mit 1:0 in Sätzen in Front.

Zweiter Matchball zum Sieg

Im zweiten Durchgang geht es etwas enger zu, wo Tagger das Break zum 3:2 schafft.

Nachdem die Österreicherin bei 5:3 einen Matchball liegen lässt, verliert sie etwas den Faden. Sun meldet sich mit einem Break kurzfristig ins Spiel zurück.

Allerdings schafft Tagger das Re-Break zum 6:5 und kann im zweiten Anlauf dann doch zum Sieg ausservieren. Nächste Gegnerin ist entweder Lea Nilsson (SWE) oder Hephzibah Oluwadare (GBR).

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse