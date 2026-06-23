Bitter! Grabher scheitert in erster Wimbledon-Quali-Runde

Endstation in der ersten Wimbledon-Qualifikationsrunde!

Julia Grabher (WTA-118.) muss sich Mariam Bolkvadze aus Georgien 4:6, 6:7 (6) geschlagen geben.

Die Österreicherin startet mit einem Break in die Partie und kann später auf 2:0 erhöhen. Das Spiel gestaltet sich daraufhin ausgeglichen. Schlussendlich geht der erste Satz jedoch mit 6:4 an die Weltranglisten-539.

Zweiter Satz wird im Tie-Break entschieden

Der zweite Satz beginnt für Grabher nicht nach Plan. Nach einem 0:2-Rückstand kämpft sie sich ins Spiel zurück und stellt mit drei gewonnen Games in Serie auf 3:2.

Bolkvadze kann in Folge aufholen, eine Entscheidung gibt es erst im Tie-Break. Dieses gewinnt die Georgierin 8:6. Die Niederlage ist nach 1:50 Stunden besiegelt.

Drei Österreicherinnen im Hauptbewerb

Damit sind mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus drei Österreicherinnen im Hauptbewerb des Major-Turniers in London vertreten.

Bei den Männern ist noch Jurij Rodionov in der zweiten Quali-Runde gegen den Schweizer Remy Bertola (Mittwoch, 12.00 Uhr) im Einsatz. Fix im Hauptbewerb steht Sebastian Ofner.