Crawford, Oliver CRA
Rodionov, Jurij ROD
Endstand
0:2
4:6 , 4:6
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Ein Sieg und zwei Niederlagen für ÖTV-Asse in Wimbledon-Quali

Nur Jurij Rodionov hat sich in die zweite Qualifikationsrunde des Rasen-Grand-Slams spielen können.

Ein Sieg und zwei Niederlagen für ÖTV-Asse in Wimbledon-Quali Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © APA
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Jurij Rodionov hat am Montag als einziger von drei Österreichern die erste Qualifikationsrunde für das Tennis-Majorturnier in Wimbledon überstanden.

Rodionov besiegte den Briten Oliver Crawford 6:4,6:4, sein nächster Gegner stand vorerst noch nicht fest.

Lukas Neumayer und Joel Schwärzler schieden aus. Neumayer unterlag dem Serben Dusan Lajovic 4:6,4:6, Schwärzler dem Australier Christopher O'Connell 6:7(3),4:6. Julia Grabher steigt am Dienstag in die Qualifikation ein.

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Alexander Peya
Jurij Rodionov

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