Kraus, Sinja KRA
Kalinskaya, Anna KAL
Endstand
0:2
4:6 , 1:6
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Nach erfolgreicher Quali: Kraus scheitert an Nummer 20 der Welt

Die Wienerin muss schon nach der ersten Runde des WTA-500-Rasenturniers in Bad Homburg die Segel streichen.

Nach erfolgreicher Quali: Kraus scheitert an Nummer 20 der Welt Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Für Sinja Kraus ist in der ersten Runde des Hauptbewerbs des WTA-500-Rasenturniers in Bad Homburg Endstation.

Anna Kalinskaya, die aktuelle Nummer 20 der WTA-Weltrangliste, ist für die Wienerin eine Nummer zu groß. Die 24-Jährige muss sich der Russin nach 1:13 Stunden 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Kalinskaya, der Österreicherinnen-Schreck

Kraus ist die zweite Österreicherin, die von Kalinskaya binnen weniger Wochen aus einem wichtigen Turnier geschmissen wird: Bei den French Open eliminierte die 27-jährige Russin im Achtelfinale Anastasia Potapova.

Für Kraus ist die Qualifikation für den Hauptbewerb - die Wienerin überstand zwei Quali-Hürden - hingegen bereits als Erfolg zu werten.

Im Live-Ranking der WTA-Weltrangliste liegt Kraus nach ihrem Ausscheiden auf Platz 92 - was auch ihr Career High ist.

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Sinja Kraus
Melanie Schnell

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