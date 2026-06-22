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Dritter Dopingfall für Olympiasieger im Gehen

Zuletzt wurde der Italiener acht Jahre lang wegen eines positiven Tests gesperrt.

Dritter Dopingfall für Olympiasieger im Gehen Foto: © IMAGO / NurPhoto
Textquelle: © APA
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Der italienische Geher-Olympiasieger Alex Schwazer ist erneut positiv auf Doping getestet worden - dieses Mal bei einer Veranstaltung in Deutschland.

Nach dem EPO-Fund wurde er suspendiert. Es ist die dritte Verfehlung des Goldmedaillengewinners von 2008.

Für einen Positivtest (EPO) 2012 wurde er für vier Jahre gesperrt und erhielt eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung. Anfang 2016 wurde er erneut positiv getestet (anabole Steroide) und fasste acht Jahre Sperre aus.

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