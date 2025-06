Zverev und Thiem schlagen bei neuer Ischgl-Trophy auf

Österreich darf sich über ein neues Tennis-Turnier freuen.

Im Dezember diesen Jahres geht vom 11. bis 13. Dezember die Ischgl Trophy über die Bühne.

Dabei handelt es sich um ein VIP-Exhibition-Tennisturnier im Tennis Center Ischgl.

Bei dem Kurzturnier mit Wettkampfcharakter in der ATP-Off-Season mit einem Preisgeld von 100.000 Euro sowie Sitzplätzen für 1.200 Gäste und einer Live-Übertragung via TV und Streaming werden sowohl aktuelle als auch ehemalige Tennisprofis, wie Dominic Thiem, Tommy Haas, Mischa Zverev und Fabio Fognini aufschlagen.

In Summe werden sechs Tennis-Asse in zwei Dreiergruppen an der Ischgl Trophy teilnehmen.

"Die Ischgl Trophy ist eine einzigartige Chance, unser vielfältiges Angebot durch einen hochkarätigen, internationalen Tennisevent zu erweitern. Wir freuen uns sehr darauf, das Turnier auszurichten und damit einen weiteren Höhepunkt im Winterprogramm zu setzen – ein Event, der die Erlebnisvielfalt von Ischgl unterstreicht und den hohen Ansprüchen unserer internationalen Gäste gerecht wird“, zeigt sich Silvrettaseilbahn-AG-Vorstand Günther Zangerl zufrieden.

Umfangreiches Rahmenprogramm

"Ischgl bietet mit seiner alpinen Kulisse und der perfekten Infrastruktur eine Bühne, die es so im Tennissport kein zweites Mal gibt. Die Kombination aus Wintersport, Lifestyle und einem hochklassigen Turnier schafft ein einzigartiges Erlebnis – für Spieler wie für Gäste. Genau diese besondere Mischung macht die Ischgl Trophy zu etwas Außergewöhnlichem“, so Veranstalter Edwin Weindorfer bei der Event-Präsentation am Donnerstag im Rahmen des derzeit laufenden ATP-Rasenturniers BOSS OPEN in Stuttgart.

Für ein vielseitiges Rahmenprogramm während der Ischgl Trophy ist ebenfalls gesorgt: Ein Hüttenabend sowie eine Gala mit hochwertiger Gastronomie zeigen die Vielfalt des Wintersportorts. Zudem laden die Pisten der Silvretta Arena Ischgl/Samnaun bereits zum Skifahren und die Wellnessangebote in der Silvretta Therme Ischgl zum Entspannen ein.

Eine Tennis Clinic mit Tommy Haas, ein ProAm mit Profis und ein Ladies-Exhibition-Match runden den sportlichen Event weiter ab.