"Wir werden hoffentlich nicht wieder 28 Jahre warten müssen, bis wir uns für eine WM qualifizieren. Ich möchte, dass Österreich zumindest alle acht Jahre im Kreis der besten der Welt vertreten ist", sagt Martin Scherb.

Der 56-jährige Niederösterreicher erklärt am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - wie der neue ÖFB-Campus mit Leben erfüllt werden soll, wie die Stärken der Nachwuchskicker gestärkt werden sollen und wie Ralf Rangnick auch für die weiteren Trainer im ÖFB zum Vorbild wird.

Wie Ogris den Auftritt der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien sah und warum Scherb von den Spielern der U21, U19 und U17 schwärmt, erklären die beiden in der 168. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast):