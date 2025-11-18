NEWS

Starke Leistung! ÖBV-Frauen feiern in EM-Quali den nächsten Sieg

In der Schweiz gibt es einen klaren Erfolg. Zur Quali-Halbzeit steht das Nationalteam überraschend an der Tabellenspitze.

Starke Leistung! ÖBV-Frauen feiern in EM-Quali den nächsten Sieg Foto: © GEPA
Österreichs Frauen-Basketballerinnen haben in der ersten Qualifikationsphase für die EM 2027 auch das dritte Spiel gewonnen.

Das ÖBV-Team besiegt am Dienstag in St. Gallen die Schweiz nach starker Leistung 97:78 (53:31) und liegt bei Halbzeit überraschend an der Spitze der Gruppe D.

Weiter geht es im März mit den drei Rückspielen, der Aufstieg in die zweite Quali-Phase ist in Reichweite. Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Dritten kommen weiter.

Erfolg nie gefährdet

Mit dem Selbstvertrauen der vorangegangenen Erfolge gegen Norwegen und Gruppenfavorit Großbritannien legt die Auswahl von Neo-Teamchef Jesper Sundberg furios los.

Nach einer 6:0-Führung nimmt die Schweiz bereits nach 72 Sekunden ein Timeout. Gestoppt wird die ÖBV-Auswahl dadurch nicht, 23:12 steht es nach dem ersten Viertel.

Nur kurz kommen die Schweizerinnen auf und auf 21:27 heran. Die Österreicherinnen bauen die Führung aber schnell wieder zweistellig aus und gehen mit 22 Punkten Vorsprung in die Pause.

Mit einem guten dritten Viertel schöpfen die Eidgenossinnen noch einmal Hoffnung, in Gefahr gerät die Sundberg-Truppe aber nicht mehr. Alexia Allesch mit 26 Punkten und Sarah Sagerer mit 23 Zählern ragen aus der ÖBV-Offensive heraus.

