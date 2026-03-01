Mick Schumachers IndyCar-Debüt endet im Crash

Ein holpriger Neustart für den zweifachen IndyCar-Champion Will Power in seinem ersten Rennen mit einem neuen Team, und dasselbe galt für Mick Schumacher bei seinem Debüt in der Serie.

Schumacher brachte am Sonntag keine einzige Runde in der saisoneröffnenden IndyCar-Rennserie auf den Straßen von St. Petersburg hinter sich. Er konnte einem Crash in den Eröffnungsmomenten nicht entkommen, als Sting Ray Robb und Santino Ferrucci kollidierten.

So kam es zum Crash

Der Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher hatte keine Ausweichmöglichkeit, als er mit seinem Honda für Rahal Letterman Lanigan Racing in Kurve 4 fuhr und zwei verunfallte Autos direkt vor sich hatte.

Robb erhielt eine Zeitstrafe von 30 Sekunden wegen vermeidbaren Kontakts und setzte das Rennen fort, während Ferrucci und Schumacher mit dem medizinischen Fahrzeug ins Zentrum gebracht wurden.

"Das ist eben Racing“, sagte Schumacher nach seinem Check-up.

Power mit verfrühtem Ende

Power erlebte an seinem 45. Geburtstag ein kurzes Debütrennen für Andretti Global, als er in der 21. Runde die Mauer berührte.

"Es tut mir wirklich leid für die Jungs, das Auto war wirklich gut“, sagte Power nach einem schwierigen Wochenende mit seinem neuen Team. Der Australier war seit 2009 für niemanden außer Roger Penske in der Serie gefahren.

Power wurde in der Penske-Aufstellung durch David Malukas ersetzt, der mit 24 Jahren sein Debüt für die traditionsreichste Organisation der Serie gab.

Schumachers Pech in Runde eins

Schumacher – und Ferrucci – hatten weniger Glück, da ihre Rennen mit Robbs aggressivem, frühem Kontakt beendet waren.

"Ich sah, wie Santino blockierte, und ich war mir nicht bewusst, dass da noch jemand auf der Innenseite war, der etwas tiefer blockierte als üblich, und das löste dann diese Kettenreaktion aus“, sagte Schumacher. "Unglücklicherweise war unser eigentliches Ziel, das Rennen zu beenden und all die Runden zu fahren, die wir uns vorgenommen hatten.“

Der Deutsche sagte, sein Debütwochenende sei kein Reinfall gewesen, da er über drei Tage auf der Strecke dennoch lernen konnte. Schumacher deutete an, dass er sich nicht vom Ergebnis entmutigen lassen werde und sich bereits mental auf sein Oval-Debüt am kommenden Samstag auf dem Phoenix Raceway vorbereite.

"Versuche zu verstehen, was wir besser hätten machen können"

"Ich schaue nach vorne. Nicht zurück, ich versuche zu verstehen, was wir von unserer Seite aus besser hätten machen können, vielleicht im Qualifying“, sagte Schumacher, der im 25-köpfigen Feld von Startplatz 21 gestartet war. "Wie immer, wenn man von hinten startet, wird es schwierig, aber ich denke, ich habe es extra schwierig gemacht.

"Ich denke, als Team brauchten wir dieses Rennen, um keine Zweifel für den nächsten Lauf zu haben. Aber hey, wir haben noch 16 oder 17 Rennen vor uns.“

Schumacher wechselte nach drei Saisons ohne Cockpit aus der Formel 1. Er fuhr für Haas in der F1 und wurde nach dem Verlust seines Cockpits Ende 2022 Testfahrer für Mercedes. Er ist seit 2022 nicht mehr in der F1 gestartet und fuhr stattdessen in der World Endurance Championship. Dies veranlasste den 26-jährigen Deutschen, in dieser Saison die nordamerikanische Monoposto-Rennserie auszuprobieren.