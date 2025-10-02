Suche
    Dominic Thiem schlägt in der Wiener Stadthalle auf

    Der Tennis-Superstar kehrt im Rahmen der Erste Bank Open auf den Center Court zurück.

    Dominic Thiem schlägt in der Wiener Stadthalle auf Foto: © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Dominic Thiem kehrt für das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine am Freitag, den 17. Oktober 2025 für einen Abend auf den Center Court der Wiener Stadthalle zurück.

    Die ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt ist damit der große Star der 5. Ausgabe des spektakulären Tie-Break-Turniers in Wien und wird mit den bereits fixen Spielern Andrey Rublev und Gaël Monfils um den Sieg kämpfen.

    Darüber hinaus wird auch Chartstürmer RIAN live auftreten. 

    Thiem: "Bedeutet mir unglaublich viel"

    "Dieses Heimspiel lasse ich mir natürlich nicht entgehen!“ Mit diesen Worten bestätigte Dominic Thiem sein Antreten bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle.

    Es ist eine Rückkehr für einen Abend in die Wiener Stadthalle, die am 17. Oktober 2025 ab 19.00 Uhr zum Schauplatz eines ganz besonderen Tennisturniers wird. Und Dominic Thiem hat 2023 mit seinem Finaleinzug bewiesen, wie man bei Red Bull BassLine die Matches für sich entscheiden kann.

    "Für mich bedeutet es unglaublich viel, wieder am Center Court in der Stadthalle zu spielen“, betont Dominic Thiem. "Ich habe dort einfach so viele schöne Erinnerungen. Es werden hoffentlich richtig viele Fans dabei sein – es ist ja alles andere als selbstverständlich, vor so einer Kulisse Tennis spielen zu dürfen. Das macht es für mich umso besonderer.“

    Tickets für Red Bull BassLine sind bereits erhältlich – und gelten auch für „Game.Set.Match.“ mit DJ Toby Romeo direkt im Anschluss an das Finale.

