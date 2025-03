Einige Tennisspieler genießen deswegen nicht nur Weltruhm, sondern können auch riesige Summen verdienen. Doch wer sind eigentlich die erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten? Dieser Artikel beantwortet diese spannende Frage.

Roger Federer

Ohne ihn wäre keine Liste der Tennis-Größen vollständig. Seit er 1998 Profi wurde, fasziniert Roger Federer die Tenniswelt mit seinem eleganten und atemberaubenden Spiel, das ihm 20 Grand-Slam-Titel einbrachte – ein Rekord, der nur von seinen schärfsten Rivalen Rafael Nadal und Novak Djokovic übertroffen wird.

Roger Federer gewann 2003 in Wimbledon sein erstes Grand-Slam-Turnier. Einem Sieg über Andy Roddick im Halbfinale folgte ein ungefährdeter Dreisatzsieg über Mark Philippoussis, der ihm den Titel einbrachte. Im Laufe der Jahre perfektionierte der Schweizer die Kunst, Grand-Slam-Turniere zu gewinnen, wobei der Rasen von Wimbledon sein bevorzugter Belag ist. Roger Federer hat in Wimbledon insgesamt acht Titel gewonnen – ein Rekord.

Serena Williams

Serena Williams hat nichts unversucht gelassen, um sich ein Vermächtnis voller Triumphe und Rekorde aufzubauen. Obwohl die Amerikanerin 1995 im Alter von 14 Jahren offiziell Profi wurde, konnte Serena Williams aufgrund der Altersbeschränkungen, die die WTA für professionelle Tennisspielerinnen festlegte, zunächst nicht frei konkurrieren.

Ihre ersten Jahre als Profi verbrachte sie mit der Teilnahme an einigen ausgewählten Turnieren, für die sie eine Wildcard erhielt, doch schon bald schaltete Serena Williams einen Gang höher. Im Jahr 1999 wurde die 17-jährige Serena Williams erst die zweite Afroamerikanerin nach Althea Gibson im Jahr 1958, die die US Open gewann, und innerhalb von drei Jahren vollendete sie einen sogenannten Kalender-Slam mit beeindruckenden Leistungen.

Rafael Nadal

Es gibt nur wenige Spieler, die Roger Federer das Wasser reichen können, und sein engster Freund außerhalb des Tennisplatzes, Rafael Nadal, ist einer von ihnen. Der auf Mallorca geborene Linkshänder wurde 2001 Profi und gewann 2005 bei den French Open sein erstes Grand-Slam-Turnier.

Nachdem er ein Jahr zuvor als Teenager Spanien zum Davis-Cup-Titel geführt hatte und in jenem Jahr die Sandplatzsaison dominierte (er gewann 24 Einzel in Folge), war Nadal schon vor seinem Debüt in Roland Garros ein heißer Kandidat. Der Spanier bewies seine Fähigkeiten und ist nach Mats Wilander 1982 erst der zweite Herrenspieler, der Roland Garros auf Anhieb gewinnen konnte.

Novak Djokovic

Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic, der relativ spät in die Liga der großen Legenden aufstieg, konnte sich einen Platz unter den besten Tennisspielern der Welt erobern. Djokovic wurde 2003 Profi und brauchte fünf Jahre, um bei den Australian Open einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Inzwischen hat der Djoker, wie er liebevoll genannt wird, 24 Grand-Slam-Titel, sieben ATP-Finals und 40 ATP-Masters-1000-Titel auf seinem Konto.

Kein anderer Herreneinzelspieler in der Geschichte des Tennis hat mehr Grand-Slam-Titel gewonnen als Novak Djokovic. Er hält seit einiger Seit ebenso den Rekord für die meisten gewonnenen Grand-Slam-Matches im Herreneinzel, den zuvor Roger Federer (369) hielt. Novak Djokovic hat auch insgesamt zehnmal die Australian Open gewonnen,

Steffi Graf

Steffi Graf, die 1982 ins Profilager wechselte, wurde weltweit für ihren Spielstil verehrt, der sowohl schnelle Beinarbeit als auch druckvolle Grundschläge beinhaltete. Ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, sich an jeden Belag anzupassen, machten sie zu einer der erfolgreichsten Spielerinnen ihrer Generation. Manche sagen, dass erst Steffi Graf das Grundlinienspiel populär gemacht hat, und damit nachkommende Champions wie Serena Williams beeinflusst.

Die Deutsche gewann 22 Grand-Slam-Titel – ein Rekord, der später von Serena Williams gebrochen wurde – und ist die einzige Spielerin in der Geschichte, der ein Golden Slam gelang, also der Gewinn von vier Grand-Slam-Titeln und olympischem Gold in einer Saison. Steffi Graf gelang dieses Kunststück 1988.