Dominic Thiem, der seine professionelle Tennis-Karriere im Herbst 2024 beendet hatte, schlägt am Wochenende wieder auf Wettkampf-Ebene auf.

Am Samstag steht der 31-Jährige beim Final Four der Wiener Landesliga A für den Alt Erlaaer TC auf dem Court. Im Halbfinale geht es im Better Tennis Center Alt Erlaa gegen den Wiener Athletiksport Club. Thiem trifft im Einzel auf den 24-jährigen Lukas Krainer.

"Sein Bruder Moritz ist schon das dritte Jahr bei uns dabei", zitiert der "Kurier" Richard Bartosch vom Alt Erlaaer TC. Dominic Thiem habe einmal aus Spaß erwähnt, ein Doppel mit seinem Bruder spielen zu wollen. So landete der US-Open-Sieger von 2020 auf der Nennliste. Laut der "Kronen Zeitung" gibt es nach dem Einzel der ehemaligen Nummer drei der Welt auch ein Doppel der Thiem-Brüder.

"Nichts, das mich Nacht für Nacht wachhält"

Nun freuen sich die Liesinger auf ein Tennisfest, zu dem bei freiem Eintritt rund 500 Zuschauer erwartet werden. Darunter 250 Ehrengäste, für die eine Halle in ein VIP-Zelt umfunktioniert wurde. Securitys wurden ebenfalls bestellt.

"Natürlich ist es unfassbar, gegen Dominic zu spielen. Es macht sicher Spaß. Aber es ist nichts, das mich Nacht für Nacht wach hält", behält Thiem-Gegner Krainer vor der mit Spannung erwarteten Begegnung die Ruhe.

Im zweiten Halbfinale trifft der SC Hakoah auf den Ober St. Veiter TC. Das Finale steigt am Sonntag.

