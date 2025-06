War es das? Djokovic mit Abschiedskuss für Paris

Für Novak Djokovic war am Freitag im Halbfinale der French Open Endstation.

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger muss sich dem Weltranglisten-Führenden Jannik Sinner in drei Sätzen geschlagen geben (Spielbericht >>>).

Nach Spielende heizte der 38-jährige Serbe die Spekulationen an, wonach die Halbfinal-Partie sein letzter Auftritt in Roland Garros gewesen sein könnte.

Beim Verlassen den Platzes ließ sich der Tennis-Star zunächst noch einmal von den Zuschauern feiern, blieb dann stehen und verabschiedete sich mit einem Kuss vom Court.

"Es kann sein, dass das mein letztes Spiel hier in Roland Garros war. Die Atmosphäre war unglaublich, dafür wollte ich mich bedanken", sagte Djokovic. "Wenn es mein Abschiedsspiel hier war, dann war es ein wunderschönes, was die Stimmung und die Wertschätzung des Publikums angeht", so der Serbe, der in Paris dreimal den Titel gewonnen hat.

Ausschließen wollte Djokovic eine Rückkehr zu den French Open im nächsten Jahr aber nicht. "Ich habe gesagt, es könnte mein letztes Match hier gewesen sein, nicht: Es war mein letztes Match", stellte er klar.

"Zwölf Monate sind an diesem Punkt meiner Karriere eine sehr lange Zeit", sagte Djokovic. "Will ich weiter spielen? Ja, das will ich. Aber werde ich in zwölf Monaten in der Lage sein, hier wieder zu spielen? Ich weiß es nicht."

Rosen wurden ihm auch von seinem Gegner gestreut. "Er ist der beste Spieler in der Geschichte unseres Sports", zollte Jannik Sinner, Nummer eins der ATP-Weltrangliste, seinem 38-jährigen Kontrahenten Respekt.

Djokovic plant für nächste Majors

Djokovic hat bereits die nächsten beiden Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und New York im Blick. "Diese Turniere sind meine Prioritäten in meinem Kalender", sagte der 38-Jährige. "Wenn nicht etwas dazwischenkommt, will ich Wimbledon und die US Open spielen."

