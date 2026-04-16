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Um fast zehn Prozent! Preisgeld der French Open wird erhöht

Dieses Jahr gibt es beim Grand Slam in Paris noch mehr Preisgeld zu gewinnen.

Um fast zehn Prozent! Preisgeld der French Open wird erhöht Foto: © getty
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Das Gesamtpreisgeld der French Open in Paris ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 61,7 Millionen Euro angehoben worden.

Das gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Trotzdem dürfte das Ende Mai beginnende Tennis-Turnier im Kreis der vier Grand-Slam-Events jenes mit der niedrigsten Dotation bleiben.

Ganz vorne lagen 2025 die US Open, die umgerechnet 76,40 Millionen Euro auszahlten.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
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