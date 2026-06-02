Tennis LIVE - Zverev vs Jodar im Viertelfinale der French Open

Spitzen-Tennis heute live in Paris! Im Viertelfinale der French Open wartet auf Alexander Zverev ein echter Kracher gegen den spanischen Senkrechtstarter Rafael Jódar.

Das Match am Court Philippe-Chatrier ist als 3. Partie nach 11:00 Uhr angesetzt. Livescores>>>

Zverev jagt ersten Grand-Slam-Erfolg

In Roland Garros kommt es heute zum Generationen-Showdown um den Einzug ins Halbfinale!

Nach den Absagen und dem Ausscheiden der großen Favoriten wie Sinner, Alcaraz und Djoković geht der Hamburger (ATP-Nr. 3) als der am höchsten gesetzte Spieler im verbliebenen Feld in dieses Match. Die Favoritenrolle liegt klar bei ihm, doch die Aufgabe hat es in sich.

Spielt "wie die Feuerwehr"

Der 19-jährige Spanier ist einer der Shootingstars der Tour. Vor einem Jahr noch auf Platz 707 der Weltrangliste zu finden, stürmt Jódar im Live-Ranking bereits auf Platz 22 vor.

Seine Sandplatz-Bilanz in dieser Saison ist mit 19:3 Siegen sogar noch einen Tick heißer als jene von Zverev (17:4). Tennis-Legende Boris Becker warnt bereits bei Eurosport: „Gerade auf Sand spielt der wie die Feuerwehr.“

Auch Zverev zollt dem Teenager Respekt und stellt sich auf einen harten Fight ein: "Er spielt fantastisches Tennis und ist ein sehr aggressiver Spieler. Er hat ein enormes Talent."