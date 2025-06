Coco Gauff steht zum zweiten Mal im Finale der French Open!

Die als Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin beendet mit 6:1,6:2 den Sensationslauf der Französin Lois Boisson.

Boisson, die Nummer 361 der Welt, hatte im Turnierverlauf die Top-Ten-Spielerinnen Jessica Pegula und Mirra Andreeva eliminiert, gegen Gauff ist aber nichts zu holen.

Neuauflage des US-Open-Finales 2023

Die US-Amerikanerin fertigt die krasse Außenseiterin in 69 Minuten ab und steht zum zweiten Mal nach 2022 in Paris im Finale. Sie hat die Chance auf ihren zehnten Profititel im Einzel, ihren ersten hat sie 2019 in Linz gewonnen.

Im Finale am Samstag trifft Gauff auf Aryna Sabalenka. Die Belarussin stoppte am Donnerstag die French-Open-Siegesserie von Iga Swiatek (hier nachlesen >>>).

Gauff und Sabalenka standen sich im Jahr 2023 im Endspiel der US Open gegenüber. Damals setzte sich die junge US-Amerikanerin durch und fuhr ihren bisher einzigen Grand-Slam-Triumph ein.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln