Tagger verliert Tiebreak-Krimi bei French Open
Die Osttirolerin muss sich mit der Italienerin Sara Errani nach einem harten Kampf in der zweiten Runde geschlagen geben. Neil Oberleitner ist kampflos weiter.
Nach ihrem frühen Einzel-Aus sind die French Open für Lilli Tagger nun endgültig zu Ende.
Die junge Osttirolerin verliert an der Seite der routinierten Italienerin Sara Errani in der zweiten Doppel-Runde nach 2:46 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 6:7 (8) gegen die an sieben gesetzten Ellen Perez/Demi Schuurs (AUS/NED).
Im ersten Satz liegen Errani/Tagger früh mit 1:3 zurück, schaffen jedoch das Rebreak zum 3:4. Im Tiebreak entscheidet ein Aufschlagverlust bei 4:5 über den Ausgang, Perez/Schuurs stellen auf 1:0 in Sätzen.
Packende Tiebreak-Entscheidung
Der zweite Durchgang verläuft ähnlich eng, beiden Teams gelingt ein frühes Break. Bei 5:5 verlieren Errani/Tagger ihren Serve fast folgenschwer, wehren danach aber fünf Matchbälle ab und retten sich erneut ins Tiebreak.
Dort verkommt die Partie endgültig zu einem Krimi, schnell liegt die italienisch-österreichische Paarung mit 4:0 voran und findet drei Satzbälle vor, die jedoch allesamt vergeben werden.
In weiterer Folge werden drei Matchbälle erfolgreich abgewehrt, ehe Perez/Schuurs mit dem 10:8 schließlich doch über den Sieg nach zwei Sätzen jubeln dürfen.
Oberleitner kampflos weiter
Auf der Männer-Seite darf sich Neil Oberleitner über den Achtelfinal-Einzug freuen.
Nach dem überraschenden Auftaktsieg über die an 13 gesetzten Lokalmatadoren Theo Arribage/Albano Olivetti kam es für den Wiener mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza gar nicht erst zum Zweitrunden-Spiel.
Die belgische Paarung Sander Gille/Raphael Collignon verzichtete auf ein Antreten, nachdem Collignon tags zuvor die dritte Einzel-Runde erreicht hatte.
Um das Viertelfinale geht es für Oberleitner/Nouza gegen die Tschechen Adam Pavlasek/Patrik Rikl. Im Vorjahr unterlag Oberleitner mit Joel Schwärzler im Doppel-Finale von Kitzbühel noch gegen seinen jetzigen Partner Nousa und Patrik Rikl.