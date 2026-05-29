Tagger verliert Tiebreak-Krimi bei French Open

Nach ihrem frühen Einzel-Aus sind die French Open für Lilli Tagger nun endgültig zu Ende.

Die junge Osttirolerin verliert an der Seite der routinierten Italienerin Sara Errani in der zweiten Doppel-Runde nach 2:46 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 6:7 (8) gegen die an sieben gesetzten Ellen Perez/Demi Schuurs (AUS/NED).

Im ersten Satz liegen Errani/Tagger früh mit 1:3 zurück, schaffen jedoch das Rebreak zum 3:4. Im Tiebreak entscheidet ein Aufschlagverlust bei 4:5 über den Ausgang, Perez/Schuurs stellen auf 1:0 in Sätzen.

Packende Tiebreak-Entscheidung

Der zweite Durchgang verläuft ähnlich eng, beiden Teams gelingt ein frühes Break. Bei 5:5 verlieren Errani/Tagger ihren Serve fast folgenschwer, wehren danach aber fünf Matchbälle ab und retten sich erneut ins Tiebreak.

Dort verkommt die Partie endgültig zu einem Krimi, schnell liegt die italienisch-österreichische Paarung mit 4:0 voran und findet drei Satzbälle vor, die jedoch allesamt vergeben werden.

In weiterer Folge werden drei Matchbälle erfolgreich abgewehrt, ehe Perez/Schuurs mit dem 10:8 schließlich doch über den Sieg nach zwei Sätzen jubeln dürfen.

Oberleitner kampflos weiter

Auf der Männer-Seite darf sich Neil Oberleitner über den Achtelfinal-Einzug freuen.

Nach dem überraschenden Auftaktsieg über die an 13 gesetzten Lokalmatadoren Theo Arribage/Albano Olivetti kam es für den Wiener mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza gar nicht erst zum Zweitrunden-Spiel.

Die belgische Paarung Sander Gille/Raphael Collignon verzichtete auf ein Antreten, nachdem Collignon tags zuvor die dritte Einzel-Runde erreicht hatte.

Um das Viertelfinale geht es für Oberleitner/Nouza gegen die Tschechen Adam Pavlasek/Patrik Rikl. Im Vorjahr unterlag Oberleitner mit Joel Schwärzler im Doppel-Finale von Kitzbühel noch gegen seinen jetzigen Partner Nousa und Patrik Rikl.