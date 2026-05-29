Besondere Ehre: Potapova spielt gegen Gauff am Center Court

Anastasia Potapova wird bei den French Open am Samstag in ihrem Drittrunden-Duell mit US-Star Coco Gauff eine besondere Ehre zuteil.

Die Österreicherin darf gegen die Titelverteidigerin am Court Philippe Chatrier, dem Center Court von Roland Garros, antreten. Die Partie wurde als drittes Spiel des Tages, nicht vor 16:00 Uhr angesetzt. LIVE-Ticker >>>

Auf dem rund 15.000 Zuschauer fassenden Centre Court aufzutreten, sei ein Motivationsschub. "Ich habe nie ein Problem damit gehabt, auf den großen Plätzen zu spielen. Ich genieße das, fühle mich dort wohl. Ich mag das Publikum, das war schon als Nachwuchsspielerin so."

2024 bereits im Achtelfinale

Das Stelldichein mit Gauff ist der Lohn für einen kämpferischen Auftritt in der zweiten Runde, in der sich Potapova von einem Satzrückstand gegen die Britin Katie Boulter nicht beeindrucken ließ und schließlich 5:7, 6:4, 6:2 durchsetzte.

Damit erreichte sie zum sechsten Mal in ihrer Karriere bei einem Major die dritte Runde - bisher freilich auch eine Art gläserne Decke. Nur einmal - 2024 in Paris - gelang ihr der Achtelfinaleinzug. Damals unterlag sie dort der späteren Championesse Iga Swiatek.

Letzten beiden Duelle gewonnen

Gauff ist für die 25-Jährige keine Unbekannte.

2023 in Stuttgart auf Sand (6:2, 6:3) und in Miami auf Hardcourt (6:7/8, 7:5, 6:2) verließ die damals noch für Russland spielende Potapova als Siegerin den Platz, davor setzte es zwei Niederlagen.

"In den letzten beiden Duellen habe ich herausgefunden, was ihr nicht liegt", meinte Potapova. "Ich habe einen Plan. Die Schlüssel werden sein, bis zum letzten Punkt zu kämpfen und dem Spielplan zu folgen."