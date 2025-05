Ofner nach Aus: "Natürlich bin ich ein bisschen traurig"

Sebastian Ofner ist am Mittwoch in der zweiten Runde der French Open knapp an Karen Khachanov gescheitert. Erst nach 4:45 Stunden fiel die Entscheidung (Zum Spielbericht >>>).

Ofner wurde wohl das enorme Pensum der vergangenen Wochen zum Verhängnis: Allein im Mai hat der Steirer sein insgesamt 13. Match gespielt, in der Vorwoche hatte er in Genf aus der Qualifikation heraus das Semifinale erreicht. Filip Misolic ist am Donnerstag (4. Match nach 11 Uhr) gegen Denis Shapovalov (CAN-27) als letzter Österreicher im Einzeleinsatz.

"Waren richtig schwierige Bedingungen"

"Natürlich bin ich ein bisschen traurig. Ich habe 2:0 mit Break geführt im fünften Satz. Aber es ist doch eine kurze Zeit", sprach Ofner sein Comeback erst vor zwei Monaten an.

Ein wenig werde es noch dauern, bis er auch derart lange Partien gut wegstecken kann. "Es war tough, ich habe alles versucht. Es waren richtig schwierige Bedingungen zu spielen."

Er sei auf "einem echt guten Level", fügte Ofner hinzu. "Das erste Match waren vier Sätze, jetzt fünf - dass ich es körperlich noch ein bisserl spüre, war zu erwarten, aber sonst bin ich echt zufrieden", resümierte der Steirer.

Seinen nächsten Einsatz hat er in der Woche nach Paris bei einem Sandplatz-Challenger in Bratislava eingeplant, ehe es in die Rasensaison geht.

