Misolic: "Ausschlaggebend war wohl der Kopf"

Der Steirer Filip Misolic sorgt bei den French Open 2025 für ein rot-weiß-rotes Tennis-Märchen.

Aus der Qualifikation heraus hat er sich mit drei Siegen in den Hauptbewerb gekämpft. Nun steht er nach einem Vier-Satz-Erfolg über den Chinesen Bu und einem heroischen Fünf-Satz-Thriller über den Weltranglisten-27. Denis Shapovalov (Spielbericht>>>) erstmals in seiner Karriere in der dritten Runde eins Grand-Slam-Turniers.

Und dort bekommt er es mit keinem Geringeren als Superstar Novak Djokovic zu tun. Womit Misolic auf jeden Fall erstmals in seiner Karriere auf einem der großen Plätze in Roland Garros spielen wird dürfen.

"Glücklicher" Misolic beim Interview fast sprachlos

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir geht soviel durch den Kopf. Ich bin einfach nur glücklich", strahlte ein erschöpfter Misolic nach seinem über vier Stunden währenden Fight gegen Shapovalov im ServusTV-Interview kurz nach der Partie.

2:0 lag Misolic bereits in Sätzen voran, nachdem er sich jeweils im Tiebreak durchsetzen konnte. Danach entglitt dem 23-jährigen Steirer jedoch ein bisschen die Partie. Mit 4:6, 4:6 gingen die Sätze drei und vier verloren.

"Ich habe einfach gesagt, dass ich noch mal mein Bestes gebe und positiv bleibe. Ich wollte auf jeden Fall mit einem guten Gefühl vom Platz gehen", beschrieb Misolic seine Gefühle vor dem entscheidenden fünften Durchgang.

Noch kein Matchplan gegen Djokovic

Warum es dann gegen Shapovalov, der schon einmal in den Top 10 der Welt stand, schlussendlich doch noch klappte? "Ausschlaggebend war wohl in erster Linie der Kopf. Außerdem bin ich dann auch gut auf die Linie vorgerückt - das hab ich davor ein bisschen ausgelassen. Ich bin stolz, dass ich das durchgebracht habe."

Als Belohnung für diesen Kraftakt bekommt es Misolic nun auf einem der großen Plätze mit Superstar Novak Djokovic zu tun. Wirklich realisiert hat er dies aber kurz nach der Partie noch nicht. "Ich weiß noch nicht, wie ich das angehen werden. Ich habe es natürlich schon vorher gewusst, dass es dazu kommen könnte."

"Ich bin einfach nur glücklich, dass es jetzt wirklich passiert. Ich werde jetzt einfach mal wieder schauen, dass ich Energie aufladen kann", weiß Misolic, dass in den kommenden Stunden seine Regeneration an oberster Stelle steht.

