Lilli Tagger hat ihren Lauf im Juniorinnen-Bewerb der French Open in Paris mit dem Major-Titel gekrönt!

Die 17-jährige Osttirolerin besiegte am Samstag im Endspiel die als Nummer acht gesetzte Britin Hannah Klugman überraschend glatt 6:2, 6:0 und ist damit die erste Österreicherin überhaupt, die ein Nachwuchs-Tennis-Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Und das noch dazu ohne Satzverlust. Zum Spielbericht >>>

"Es ist wirklich ein Traum. Wir haben probiert, das Turnier zu gewinnen, haben es auch geschafft. So gecheckt habe ich es noch nicht, aber es ist wirklich wahnsinnig", erklärte eine glückliche Tagger.

Tennis-Geschichte für Österreich

"Das Gefühl ist mega, wirklich. So viel über das Match habe ich noch nicht nachgedacht, weil ich habe gerade den Anti-Dopingtest hinter mir und habe ein bisserl Cool-down gemacht."

Und als erste rot-weiß-rote Siegerin eines Juniorinnen-Major-Turniers hat sie auch ein bisschen Tennis-Geschichte für ihr Land geschrieben. "Ich habe es vorher nicht gewusst. Es ist ein Wahnsinn, dass ich die erste Frau bin, die das für Österreich gemacht hat. Darauf bin ich stolz", meinte Tagger.

Zweite Junioren-Major-Siegerin nach Melzer

Tagger stand als erste Österreicherin überhaupt in einem Juniorinnen-Finale in Paris bzw. als erste seit Tamira Paszek bei einem Major (2006 US Open).

Vor ihr hatten bei Majors acht Österreicher das Einzel-Finale eines Grand-Slam-Nachwuchsbewerbes erreicht, darunter auch Thomas Muster (Finalist 1985) und Dominic Thiem (Finalist 2011). Den bisher einzigen Sieg bei den Junioren hatte Jürgen Melzer 1999 im Junioren-Wimbledon-Finale geschafft.

Stichwort Wimbledon: Dort wird Tagger, die ihre Rückhand einhändig spielt, ebenfalls den Juniorinnen-Bewerb spielen. "Wir werden uns darauf vorbereiten, vorher aber die Tage genießen, was wir in der Woche geleistet haben."

Das Ziel ist klar: "So weit wie möglich raufzukommen." Nach Wimbledon möchte sie dann immer mehr Future-Turniere spielen und ein besseres Ranking erreichen.

Natürlich ist es ihr Ziel, bald im Hauptbewerb der Frauen dabei zu sein. "Es ist eine Inspiration, sie (die Frauen) spielen zu sehen."

Melzer: "Triumph von Tagger ein Meilenstein"

Für Begeisterung hat das Abschneiden der 1,85 m großen Rechtshänderin auch beim Österreichischen Tennisverband gesorgt.

"Der Triumph von Lilli Tagger ist sicher ein Meilenstein im österreichischen Tennissport. Das erste Mädchen, das einen Jugend-Grand-Slam gewinnt und das noch auf die Art und Weise. Da kann man schon richtig stolz drauf sein", konstatierte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer.

Auch ÖTV-Sportkoordinatorin und Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska war glücklich. "Ich freue mich wahnsinnig über den Sieg, ich habe in den letzten Tagen über Livestream mitgefiebert."

Besonders beeindruckt habe sie Taggers aggressives Spiel.

"Und besonders ihr Auftreten, auch wie sie das in engen Situationen weggesteckt hat. So ein Turnier zu gewinnen, hat eine besondere Bedeutung. Es ist für ihre weitere Karriere sehr hilfreich, vor allem, dass sie auch schon auf so großen Courts wie in Roland Garros gespielt hat."

