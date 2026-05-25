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French Open LIVE: Jurij Rodionov - Arthur Rinderknech

Nach den Frauen steigt mit Jurij Rodionov nun auch ein ÖTV-Spieler bei den Männern in den Hauptbewerb der French Open ein. LIVE-Infos:

French Open LIVE: Jurij Rodionov - Arthur Rinderknech Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Jurij Rodionov eröffnet Tag zwei bei den French Open auf dem Court Suzanne-Lenglen (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Der Niederösterreicher schafft es als einziger ÖTV-Spieler über die Qualifikation ins Hauptfeld und steht damit wie Sebastian Ofner in Runde eins bei Roland Garros. Dort trifft Rodionov auf den Franzosen Arthur Rinderknech, 25. im ATP-Ranking.

In der Qualifikation zum zweiten Grand Slam des Jahres weiß der Linkshänder zu überzeugen. In der ersten Quali-Runde schaltet Rodionov den an 20 gesetzten Serben Dusan Lajovic nach 1:18 Stunden mit 6:2 ,7:5 aus.

Auch in den beiden weiteren Runden gibt der 27-Jährige keinen Satz ab: Gustavo Heide (BRA) besiegt er 6:1 und 6:4, den Kroaten Borna Gojo mit 7:5 und 6:3.

LIVE-Ticker:

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