-
Tagger vs. Potapova: Wer wird Österreichs Nummer 1?Standpunkt
-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
French Open LIVE: Jurij Rodionov - Arthur Rinderknech
Nach den Frauen steigt mit Jurij Rodionov nun auch ein ÖTV-Spieler bei den Männern in den Hauptbewerb der French Open ein. LIVE-Infos:
Jurij Rodionov eröffnet Tag zwei bei den French Open auf dem Court Suzanne-Lenglen (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Der Niederösterreicher schafft es als einziger ÖTV-Spieler über die Qualifikation ins Hauptfeld und steht damit wie Sebastian Ofner in Runde eins bei Roland Garros. Dort trifft Rodionov auf den Franzosen Arthur Rinderknech, 25. im ATP-Ranking.
In der Qualifikation zum zweiten Grand Slam des Jahres weiß der Linkshänder zu überzeugen. In der ersten Quali-Runde schaltet Rodionov den an 20 gesetzten Serben Dusan Lajovic nach 1:18 Stunden mit 6:2 ,7:5 aus.
Auch in den beiden weiteren Runden gibt der 27-Jährige keinen Satz ab: Gustavo Heide (BRA) besiegt er 6:1 und 6:4, den Kroaten Borna Gojo mit 7:5 und 6:3.