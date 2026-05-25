Julia Grabher steht in der zweiten Runde der French Open!

Die Vorarlbergerin bezwingt die Slowakin Rebecca Sramkova zum Auftakt des Grand Slams in zwei Sätzen klar mit 6:2, 6:2.

Nach den Erstrunden-Aus von Sinja Kraus und Lilli Tagger ist Grabher bis dato die einzige Österreicherin, die den Auftakt überstanden hat. Anastasia Potapova kommt noch zum Einsatz (ab ca. 14:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Nun trifft Grabher auf die Siegerin des Duells Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA/WTA-153.) gegen Amanda Anisimova (USA/WTA-6.).