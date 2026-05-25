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Grabher, Julia GRA
Sramkova, Rebecca SRA
Endstand
2:06:2 , 6:2
NEWS
Julia Grabher steht in der zweiten Runde der French Open
Die Vorarlbergerin schafft es ohne gröbere Probleme in die nächste Runde des Grand Slams.
Julia Grabher steht in der zweiten Runde der French Open!
Die Vorarlbergerin bezwingt die Slowakin Rebecca Sramkova zum Auftakt des Grand Slams in zwei Sätzen klar mit 6:2, 6:2.
Nach den Erstrunden-Aus von Sinja Kraus und Lilli Tagger ist Grabher bis dato die einzige Österreicherin, die den Auftakt überstanden hat. Anastasia Potapova kommt noch zum Einsatz (ab ca. 14:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Nun trifft Grabher auf die Siegerin des Duells Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA/WTA-153.) gegen Amanda Anisimova (USA/WTA-6.).