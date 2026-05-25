Anastasia Potapova steht in zweiter Runde der French Open

Anastasia Potapova steht in der zweiten Runde der French Open!



Die 25-Jährige bezwingt die Australierin Maya Joint zum Auftakt mühelos mit 6:1, 6:2.

Damit folgt sie Landsfrau Julia Grabher, die nur kurz zuvor ihren Auftaktsieg fixierte (zum Spielbericht >>>).



Im ersten Satz gewinnt die Australierin lediglich ein Game, im zweiten Satz lässt ihr Potapova mit zwei Games ebenso wenig Chance.



In der nächsten Runde wartet nun die Siegerin des Duells Akasha Urhobo (WTA-185.) gegen Katie Boulter (WTA-71.).