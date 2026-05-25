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Joint, Maya JOI
Potapova, Anastasia POT
Endstand
0:21:6 , 2:6
NEWS
Anastasia Potapova steht in zweiter Runde der French Open
Die Nummer 28 des Turniers übersteht die erste Runde ohne große Probleme und folgt Julia Grabher in die zweite Runde.
Anastasia Potapova steht in der zweiten Runde der French Open!
Die 25-Jährige bezwingt die Australierin Maya Joint zum Auftakt mühelos mit 6:1, 6:2.
Damit folgt sie Landsfrau Julia Grabher, die nur kurz zuvor ihren Auftaktsieg fixierte (zum Spielbericht >>>).
Im ersten Satz gewinnt die Australierin lediglich ein Game, im zweiten Satz lässt ihr Potapova mit zwei Games ebenso wenig Chance.
In der nächsten Runde wartet nun die Siegerin des Duells Akasha Urhobo (WTA-185.) gegen Katie Boulter (WTA-71.).