Traumfinale in Roland Garros!

Erstmals stehen sich Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in einem Grand-Slam-Finale gegenüber (Sonntag, ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Es ist das Duell der Nummer eins (Sinner) gegen die Nummer zwei (Alcaraz) der ATP-Weltrangliste.

Für den 23-jährigen Sinner, der die letzten beiden Grand-Slam-Turniere in New York und Melbourne für sich entscheiden konnte, wäre es ein besonderer Titel, wäre es es doch nicht nur sein erster in Paris, sondern auch sein erster seit seiner mehrmonatigen Dopingsperre.

Der 22-jährige Alcaraz ist in Paris der Titelverteidiger. Aktuell hält er bei insgesamt vier Grand-Slam-Titeln und dabei bei einem mehr als sein Kontrahent aus Südtirol.

