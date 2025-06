Lois Boissons Debüt bei einem Grand Slam nimmt kein Ende: Die Französin steht im Halbfinale der French Open!

Die Nummer 361 der WTA-Rangliste ringt die Russin Mirra Andreeva (Nr. 6) in einem engen Match mit 7:6(6), 6:3 nieder. Die 22-Jährige kämpft sich angetrieben vom heimischem Publikum im Court Philippe-Chatrier mehrfach zurück.

Im ersten Set serviert Andreeva zum Satzgewinn, doch Boisson gleicht zum 5:5 aus. Im Tiebreak wehrt die Französin einen Satzball ab, während sie ihren ersten zum 8:6 nutzt.

Boisson dreht auf - Andreeva mit Frust

Auch im zweiten Satz erwischt Andreeva einen idealen Start und geht mit 3:0 in Führung. Doch dann verliert die 18-Jährige komplett den Faden, schlägt aus Frust auch den Ball ins Stadiondach.

Boisson gewinnt sechs Games in Folge und macht das französische Märchen perfekt.

Im Halbfinale trifft die Lokalmatadorin auf Coco Gauff. Die US-Amerikanerin bezwingt ihre Landsfrau Madison Keys nach Satzrückstand 6:7(6), 6:4, 6:1.

Gauff, die Gewinnerin der US Open 2023, steht zum dritten Mal in der Runde der letzten vier in Roland Garros und darf weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel träumen.