Behrmann-Aus im Achtelfinale der French Open

Für Thilo Behrmann gehen die French Open 2025 im Achtelfinale zu Ende.

Der 17-jährige Wahl-Burgenländer muss sich am Mittwoch dem an sieben gesetzten Rumänen Yannick Theodor Alexandrescou nach nur 55 Minuten klar in zwei Sätzen mit 0:6, 1:6 geschlagen geben.

Der gleichaltrige Linkshänder ist aktuell die Nummer 10 im Junioren-Ranking und damit vor Behrmann (ITF 31). Schon vor einem Monat bezwang er den Schützling von Wolfgang Thiem beim J500-Turnier in Offenbach deutlich in zwei Sätzen.

Behrmann kann mit seinem Abschneiden in Roland Garros aber trotzdem zufrieden sein. In der ersten Runde besiegte er überraschend den an zwölf gesetzten Polen Alan Wazny. Danach zwang er den US-Amerikaner Jack Satterfield (ITF 34) in die Knie.

Außerdem ist Behrmann im Doppelbewerb noch im Einsatz. Mit Partner Bilozertsev steht er in der zweiten Runde.