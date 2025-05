Alcaraz meistert Auftakthürde in Roland Garros souverän

Carlos Alcaraz startet erfolgreich in die Titelverteidigung bei den French Open 2025.

In seinem Erstrundenmatch setzt sich der spanische Weltranglistenzweite am Montag souverän mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri durch. Die Partie auf dem Court Suzanne Lenglen dauert 1 Stunde und 57 Minuten.

Alcaraz dominiert das Spiel von Beginn an mit seiner bekannten Mischung aus Tempo, Präzision und mentaler Stärke. Im ersten Satz gelingt ihm ein frühes Break zum 3:1, das er sicher zum Satzgewinn nutzt.

Im zweiten Durchgang hält Zeppieri zunächst gut mit, doch Alcaraz sichert sich das entscheidende Break im siebten Spiel und lässt danach nichts mehr anbrennen. Im dritten Satz stellt der Spanier mit zwei weiteren Breaks frühzeitig die Weichen auf Sieg und verwandelt seinen zweiten Matchball.

Mit diesem Erfolg feiert Alcaraz seinen achten Sieg in Folge bei den French Open und bleibt damit auf Kurs Richtung Titelverteidigung. In der zweiten Runde trifft er nun auf den Ungarn Fabian Marozsan, der ihn 2023 beim Masters in Rom überraschend schlug.

