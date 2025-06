"Alcaraz ist ein Monster": Die Netzreaktionen zum FO-Finale

Historisch, episch. Das sind wohl am ehesten die Begriffe, welche das überragende French-Open-Finale 2025 zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zu beschreiben vermögen.

Am Ende verteidigte Alcaraz seinen Titel in einem hochspannenden fünften Satz. Spielbericht: Unfassbares Tennis! Alcaraz verteidigt seinen Paris-Titel>>>

"Das ist ein Gefecht, gekleidet in Schweißbänder"

Entsprechend euphorisch reagiert auch das Netz auf das beeindruckende Finalspiel. "Das war unglaublich unwirklich und das verrückteste Match, das ich je gesehen habe. Verrücktes Zeug von Alcaraz. Das längste Finale und das muss das beste French Open Finale aller Zeiten sein und wird für immer in Erinnerung bleiben!!!", schreibt ein User auf "X".

Ein anderer gesteht der Welt, dass dafür sogar spontan seine Ehefrau versetzt hat. "Eigentlich hätte ich vor ein paar Stunden mit meiner Frau ausgehen sollen, aber dann habe ich Carlos Alcaraz gegen Jannik Sinner eingeschaltet. Meine Frau ist vor zwei Stunden gegangen, ich liege noch immer hier. Was für ein Match!", schreibt er.

"Cricket for her" wird geradezu poetisch: "Das ist kein Tennis. Das ist ein Gefecht, gekleidet in Schweißbänder und aufgeweichten Lehm. Alcaraz und Sinner definieren neu, was es bedeutet, für Großartigkeit zu leiden."

Und "Nikhil_SherAsim" fasst es wohl treffend zusammen: "Alcaraz ist ein Monster"

Die besten Netzreaktionen zum French-Open-Finale:

Tennis future is in safe hands.. what a game going on

This isn’t just a final, it’s a battle of legends! 👏💪#Ronaldgarros #frenchopen2025 #sinnervsalcaraz pic.twitter.com/SpBsrIucXj — Gareebchacha (@gareebchacha) June 8, 2025

Carlos Alcaraz you beauty, top guy a comeback for the ages, this type of stuff differentiates a grt player and a legend.

Never give up🙌



A comeback from this position, stuff of dreams.#frenchopen2025 #Alcaraz pic.twitter.com/a8A9R0uQfq — Shivam (@Shivam_Tweets23) June 8, 2025

𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐋𝐂𝐀𝐑𝐀𝐙 𝐑𝐄𝐈𝐆𝐍𝐒 𝐎𝐍 𝐂𝐋𝐀𝐘 🏆🎾



What a war. What a win.



𝐇𝐞 𝐝𝐢𝐝𝐧’𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤. 𝐇𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞𝐝. 𝐇𝐞 𝐁𝐔𝐈𝐋𝐓 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐠𝐞𝐬.



𝐇𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐪𝐮𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐭.#Alcaraz #RolandGarros25 #frenchopen2025 pic.twitter.com/XKAIMUhLIF — RX (@TheReal_RX) June 8, 2025

I was supposed to go out with my wife a couple hours ago and turned on Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner on while I waited for her to get ready



Anyway she left 2 hours ago and I'm still on the couch. WHAT A MATCH. This is why we sports!!#frenchopen2025 pic.twitter.com/tlLiTaPZun — Baby Ruth (@SOLtanofSWAT) June 8, 2025

That was some unbelievable unreal and the most craziest match I’ve ever seen. Mad stuff from Alcaraz. The longest final and this got to be the best French Open finals ever and will be remembered forever!!!

Alcaraz is the name. The GOAT in making 🐐 #frenchopen2025 pic.twitter.com/001O9qpG6J — SHREYASH (@INDlAN_) June 8, 2025

This isn’t tennis. This is war dressed in sweatbands and soaked clay. Alcaraz and Sinner are rewriting what it means to suffer for greatness. The longest French Open final ever & still no blink, no mercy.#RolandGarros #Alcaraz #Sinner pic.twitter.com/z436eShZTP — Cricket for her (@coverdrivetoher) June 8, 2025

Tennis is simply THE SPORT — the most beautiful in the world.#Alcaraz, you’re a true champion 👑

Emotionally crushed for #Sinner — no one deserved to lose tonight.#RolandGarros #RolandGarros2025 #sinneralcaraz pic.twitter.com/V5RXgHbwmb — Lorenzo Petrini (@desnan_98) June 8, 2025

It’s certainly is one of the best major finals in recent times!

For me the second best ever after the 2007 Wimbledon finals.

What a match! What players!

Carlos #Alcaraz - What a Champion#RolandGarros2025 https://t.co/Izj9K3uqXy pic.twitter.com/jfQl3WBzT3 — Shwetank (@shwetankbhushan) June 8, 2025

Spanish Never Die…Vamossssss..



What a Win in Greatest French open final of all Time.



Carlitos 🫰🏻 You Beauty.#frenchopen2025 pic.twitter.com/OYIyAT89jM — Avinash Aryan (@avinasharyan09) June 8, 2025

The NEW Nadal Vs Federer rivalry in the making….#frenchopen2025



Tel me A better Sports than Tennis 🎾



History might not Repeat itself but it often Rhymes…In sports ! pic.twitter.com/SuxFLsamnz — Sumeet - Rational Optimist (@WriterSumeetG) June 8, 2025