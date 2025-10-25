Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open

Alexander Zverev steht im Finale der Erste Bank Open in Wien!

Der Deutsche setzt sich im zweiten Semifinale mit 6:4, 7:5 gegen Lorenzo Musetti (ITA/ATP-8.) durch.

Im ersten Satz entscheidet ein Break zugunsten Zverevs beim Stand von 3:3. In Satz Nummer zwei geht es eng zu, ehe Zverev bei 5:5 das entscheidende Break gelingt. Der Deutsche serviert danach aus, nutzt den zweiten Matchball zum Sieg.

Im Finale trifft er nun auf Topstar Jannik Sinner, der sich zuvor gegen Alex de Minaur durchgesetzt hat.