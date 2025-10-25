Musetti, Lorenzo MUS
Zverev, Alexander ZVE
Endstand
0:2
4:6 , 5:7
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open

Der Deutsche setzt sich in zwei Sätzen gegen seinen italienischen Konkurrenten durch.

Zverev folgt Sinner ins Finale der Erste Bank Open Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alexander Zverev steht im Finale der Erste Bank Open in Wien!

Der Deutsche setzt sich im zweiten Semifinale mit 6:4, 7:5 gegen Lorenzo Musetti (ITA/ATP-8.) durch.

Im ersten Satz entscheidet ein Break zugunsten Zverevs beim Stand von 3:3. In Satz Nummer zwei geht es eng zu, ehe Zverev bei 5:5 das entscheidende Break gelingt. Der Deutsche serviert danach aus, nutzt den zweiten Matchball zum Sieg.

Im Finale trifft er nun auf Topstar Jannik Sinner, der sich zuvor gegen Alex de Minaur durchgesetzt hat.

Mehr zum Thema

Musetti komplettiert Wien-Halbfinale

Musetti komplettiert Wien-Halbfinale

Tennis
Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Tennis
1
Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Tennis
1
Zverev steht kampflos im Halbfinale der Erste Bank Open

Zverev steht kampflos im Halbfinale der Erste Bank Open

Tennis
Erste Bank Open - Spielplan für Freitag

Erste Bank Open - Spielplan für Freitag

Tennis
Halbfinale! Jannik Sinner gibt sich in Wien weiter keine Blöße

Halbfinale! Jannik Sinner gibt sich in Wien weiter keine Blöße

Tennis
LIVE: Sinner vs. Bublik - Viertelfinale Erste Bank Open

LIVE: Sinner vs. Bublik - Viertelfinale Erste Bank Open

Tennis
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix ATP-Tour ATP-500 Erste Bank Open Wiener Stadthalle Lorenzo Musetti Alexander Zverev