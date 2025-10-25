Finale! Sinner spielt bei den Erste Bank Open um den Titel

Jannik Sinner steht im Endspiel der Erste Bank Open in Wien!

Der Italiener setzt sich im Halbfinale gegen Alex de Minaur (AUS/ATP-7) mit 6:3, 6:4 durch.

Im ersten Satz nimmt Sinner seinem Gegner gleich zu Beginn zweimal den Aufschlag ab und zieht auf 4:0 davon. Zwar gelingt de Minaur noch das Re-Break zum 1:4, am Ende serviert Sinner aber sicher zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Durchgang geht es enger zu, bei 2:2 gelingt Sinner ein Break, de Minaur schlägt aber umgehend zurück. Doch der Australier muss im nächsten Game seinen Aufschlag wieder abgeben. Sinner kann in der Folge zum Sieg ausservieren.

Im Endspiel wartet der Sieger des zweiten Semifinales zwischen Alexander Zverev und Lorenzo Musetti (zum LIVE-Ticker>>>).