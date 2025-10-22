Jannik Sinner steht im Achtelfinale der Erste Bank Open 2025!

Der Sieger von 2023 bezwingt den Deutschen Daniel Altmaier in zwei Sätzen locker mit 6:0, 6:2 und bekommt es nun mit seinem Landsmann Flavio Cobolli zu tun.

Im ersten Satz ist der Deutsche chancenlos und wird mit einem glatten 0:6 Baden geschickt. Daraufhin fängt sich Altmaier im zweiten Spielabschnitt etwas, bekommt aber immer wieder die Klasse des Weltranglistenzweiten aufgezeigt.

Am Ende hat der Deutsche keine Chance gegen den Südtiroler, der mit nur zwei Gameverlusten in die nächste Runde des Stadthallen-Turniers einzieht.

Medvedev nach drei Sätzen weiter

Mit Daniil Medvedev hat es ein weiterer Wien-Sieger in das Achtelfinale geschafft. Der Gewinner von 2022 bezwingt am Mittwochnachmittag Nuno Borges (POR) mit 6:4, 6:7(7), 6:2.

Im zweiten Satz vergibt der Russe gleich mehrere Matchbälle und gibt den Satz durch einen Doppelfehler ab, im finalen Abschnitt lässt Medvedev aber nichts mehr anbrennen. Im Achtelfinale wartet nun Corentin Moutet (FRA), Nummer sechs des Turniers beziehungsweise Nummer 14 der Welt.

In der Marx-Halle bucht auch Cobolli, der nächste Gegner von Sinner, sein Achtelfinalticket mit einem 7:6(6), 6:2 gegen den Tschechen Tomas Machac. Mit Matteo Berrettini steigt dank eines 7:6(5), 6:3 über den Australier Alexei Popyrin ein weiterer Italiener auf.