Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

So läuft Red Bull Bassline in Wien
Sechs Top-Spieler treten in der Wiener Stadthalle an.
Gespielt wird im innovativen Tie-Break-Format:
Best-of-Three-Sätze
Jeder Satz bis 5 Punkte. Im Gegensatz zum herkömmlichen Tie-Break wird nicht auf zwei Punkte Unterschied gespielt.
Publikumsvoting: Die Fans entscheiden, wer in welcher Gruppe spielt.
Round-Robin-Modus: Jeder spielt gegen jeden.
Die Top 2 ziehen ins Finale ein.
Aufschlag-Regel: Zwei Aufschläge pro Spieler, nach 6 gespielten Punkten erhält jener Spieler, der am Zug ist einen dritten Aufschlag.
Fokus auf Action: Kurze, explosive Matches mit fetten Beats.
Red Bull Bassline LIVE
Wer es nicht zum Auftakt der Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle schafft, kann die Tennis-Party dennoch live miterleben.
ServusTV überträgt das Event ab 19:55 Uhr LIVE im Stream>>>
Dominic Thiem kehrt aus Tennis-Pension zurück
Red Bull BassLine bedeutet Tennis-Spektakel ohne Anlaufzeit, wenn sechs der besten Tennisspieler der Welt auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle aufschlagen.
Es ist in den Wochen vor dem Turnierstart ein streng gehütetes Geheimnis, welche Top-Spieler sich bei Red Bull BassLine auf dem Centercourt duellieren. Bisher haben sich mit Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und Alexander Zverev (2023, 2024) drei klingende Namen in die Siegerliste des innovativen Tennis- Einladungsturniers in Wien eintragen können.
Das Line-Up bietet für rot-weiß-rote Fans ein besonderes Zuckerl: Dominic Thiem kehrt aus der Tennis-Pension zurück und greift zum Racket. "Dieses Heimspiel lasse ich mir natürlich nicht entgehen", so der Niederösterreicher zum "Comeback".
Mit Andrey Rublev (ATP-Ranking 14) und Gaël Monfils (ATP-Ranking 52) sind zwei weitere Starter bekannt. Vor allem Andrey Rublev hat bereits gezeigt, dass ihm das Tie-Break-Turnier liegt. 2023 gewann er Red Bull BassLine in Madrid – aber auf Sand.
RIAN live on stage und spektakuläre Side-Acts
2025 serviert Red Bull BassLine am Centercourt der Wiener Stadthalle auch ein musikalisches Highlight: Der österreichische Musiker RIAN, der in den vergangenen Monaten mit seinen Songs wie „Verwandtschaftstreffen“ oder „Hausparty“ und rund 1,5 Millionen Spotify-Hörer:innen als der Senkrechtstarter der deutschsprachigen Musikszene gilt, wird vor dem Finale des innovativen Tennisturniers live performen. Außerdem wird Tennis-Freestyler und Trickshot-King Stefan Bojic mit seinen spektakulären Kunststücken für Wow-Momente sorgen.
Wer nach dem großen Finale von Red Bull BassLine die Partystimmung konservieren will, ist ab 22.00 Uhr bei „Game.Set.Match.“ im Studio F der Wiener Stadthalle genau richtig. Am 17. Oktober werden „CLØUD7“ und der österreichische Star-DJ Toby Romeo den Dancefloor übernehmen. Als Eintrittskarte gilt das Red Bull BassLine Ticket. Von 20. bis 25. Oktober 2025 wird „Game.Set.Match.“ jeweils ab 18.00 Uhr mit Cocktail-Bar und entspannten Beats sowie ab 22.00 Uhr mit DJ-Sound zum beliebten Treffpunkt für Tennis-Fans. Der Eintritt ist für alle Besucher:innen mit einem Erste Bank Open Ticket für den jeweiligen Tag frei.
Achtung: Da die Plätze für „Game.Set.Match.“ heiß begehrt sind, gilt das "First Come, First Serve"-Prinzip. Früher dran sein lohnt sich also!
Tennisturnier im Partymodus
Das Format von Red Bull BassLine ist interaktiv, auf Schiedsrichter:innen wird verzichtet. Die Moderatoren holen zwischen den Punkten Stimmen der Teilnehmer ein, die sich in der Athletenzone auf Ergometern auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten. An den Turntabels sorgt DJ In-Style für Stimmung und verwandelt den Centercourt der Wiener Stadthalle für Red Bull BassLine zur Tennis- Partyzone.
Ganz im Sinne der Stars und Fans wird er mit coolen Beats die Stimmung zwischen den Ballwechseln anheizen. Ein besonderes Feature für Tennis-Fans ist die interaktive Anzeige der Herzfrequenz der Tennis-Stars während der Ballwechsel, um zu zeigen, wer wie viel Power in sein Spiel reinlegt – so nah warst du den internationalen Tennis-Stars selten zuvor.
Live dabei sein in der Wiener Stadthalle!
Erlebe die internationalen Tennis-Stars bei Red Bull BassLine hautnah und lass dich von der Kombination aus Weltklasse-Tennis, DJ-Musik, spektakulären Side-Acts und der Live-Performance von RIAN begeistern.
Sichere dir gleich jetzt dein Ticket für die fünfte Ausgabe von Red Bull BassLine am 17. Oktober 2025 ab 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) in der Wiener Stadthalle: redbull.com/bassline