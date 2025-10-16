Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Am 17. Oktober 2025 geht das innovative Tennis-Turnier in seine fünfte Auflage und verspricht wieder eine Nacht voller Tennis-Action, Musik und puren Emotionen.

Kein Schiedsrichter, treibende Beats während der Ballwechsel, Fans, die sich nicht zurückhalten müssen - das ist die DNA von Red Bull BassLine.

Und in diesem Jahr erwartet die Zuschauer:innen zusätzlich zum kurzweiligen Tie-Break-Format ein besonderes Entertainment-Highlight: Österreichs Charts-Überflieger RIAN wird live auftreten.

