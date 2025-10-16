Sponsored Content

Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien

Das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine gastiert am 17. Oktober in der Wiener Stadthalle. Alle Infos zum großen Event.

Red Bull Bassline 2025 - so läuft das Tennis-Event in Wien Foto: © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Am 17. Oktober 2025 geht das innovative Tennis-Turnier in seine fünfte Auflage und verspricht wieder eine Nacht voller Tennis-Action, Musik und puren Emotionen.

Kein Schiedsrichter, treibende Beats während der Ballwechsel, Fans, die sich nicht zurückhalten müssen - das ist die DNA von Red Bull BassLine.

Und in diesem Jahr erwartet die Zuschauer:innen zusätzlich zum kurzweiligen Tie-Break-Format ein besonderes Entertainment-Highlight: Österreichs Charts-Überflieger RIAN wird live auftreten.

Hier kannst du dir jetzt deine Tickets sichern: redbull.com/bassline

So läuft Red Bull Bassline in Wien

  • Sechs Top-Spieler treten in der Wiener Stadthalle an.

  • Gespielt wird im innovativen Tie-Break-Format:

    • Best-of-Three-Sätze

    • Jeder Satz bis 5 Punkte. Im Gegensatz zum herkömmlichen Tie-Break wird nicht auf zwei Punkte Unterschied gespielt.

  • Publikumsvoting: Die Fans entscheiden, wer in welcher Gruppe spielt.

  • Round-Robin-Modus: Jeder spielt gegen jeden.

  • Die Top 2 ziehen ins Finale ein.

  • Aufschlag-Regel: Zwei Aufschläge pro Spieler, nach 6 gespielten Punkten erhält jener Spieler, der am Zug ist einen dritten Aufschlag.

  • Fokus auf Action: Kurze, explosive Matches mit fetten Beats.

Red Bull Bassline LIVE

Wer es nicht zum Auftakt der Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle schafft, kann die Tennis-Party dennoch live miterleben.

ServusTV überträgt das Event ab 19:55 Uhr LIVE im Stream>>>

test
Foto: ©Red Bull BassLine

Dominic Thiem kehrt aus Tennis-Pension zurück

Red Bull BassLine bedeutet Tennis-Spektakel ohne Anlaufzeit, wenn sechs der besten Tennisspieler der Welt auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle aufschlagen.

Es ist in den Wochen vor dem Turnierstart ein streng gehütetes Geheimnis, welche Top-Spieler sich bei Red Bull BassLine auf dem Centercourt duellieren. Bisher haben sich mit Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und Alexander Zverev (2023, 2024) drei klingende Namen in die Siegerliste des innovativen Tennis- Einladungsturniers in Wien eintragen können.

Das Line-Up bietet für rot-weiß-rote Fans ein besonderes Zuckerl: Dominic Thiem kehrt aus der Tennis-Pension zurück und greift zum Racket. "Dieses Heimspiel lasse ich mir natürlich nicht entgehen", so der Niederösterreicher zum "Comeback".

Mit Andrey Rublev (ATP-Ranking 14) und Gaël Monfils (ATP-Ranking 52) sind zwei weitere Starter bekannt. Vor allem Andrey Rublev hat bereits gezeigt, dass ihm das Tie-Break-Turnier liegt. 2023 gewann er Red Bull BassLine in Madrid – aber auf Sand.

test
Foto: ©Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

RIAN live on stage und spektakuläre Side-Acts

2025 serviert Red Bull BassLine am Centercourt der Wiener Stadthalle auch ein musikalisches Highlight: Der österreichische Musiker RIAN, der in den vergangenen Monaten mit seinen Songs wie „Verwandtschaftstreffen“ oder „Hausparty“ und rund 1,5 Millionen Spotify-Hörer:innen als der Senkrechtstarter der deutschsprachigen Musikszene gilt, wird vor dem Finale des innovativen Tennisturniers live performen. Außerdem wird Tennis-Freestyler und Trickshot-King Stefan Bojic mit seinen spektakulären Kunststücken für Wow-Momente sorgen.

Wer nach dem großen Finale von Red Bull BassLine die Partystimmung konservieren will, ist ab 22.00 Uhr bei „Game.Set.Match.“ im Studio F der Wiener Stadthalle genau richtig. Am 17. Oktober werden „CLØUD7“ und der österreichische Star-DJ Toby Romeo den Dancefloor übernehmen. Als Eintrittskarte gilt das Red Bull BassLine Ticket. Von 20. bis 25. Oktober 2025 wird „Game.Set.Match.“ jeweils ab 18.00 Uhr mit Cocktail-Bar und entspannten Beats sowie ab 22.00 Uhr mit DJ-Sound zum beliebten Treffpunkt für Tennis-Fans. Der Eintritt ist für alle Besucher:innen mit einem Erste Bank Open Ticket für den jeweiligen Tag frei.

Achtung: Da die Plätze für „Game.Set.Match.“ heiß begehrt sind, gilt das "First Come, First Serve"-Prinzip. Früher dran sein lohnt sich also!

 

test
Foto: ©Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Tennisturnier im Partymodus

Das Format von Red Bull BassLine ist interaktiv, auf Schiedsrichter:innen wird verzichtet. Die Moderatoren holen zwischen den Punkten Stimmen der Teilnehmer ein, die sich in der Athletenzone auf Ergometern auf ihre nächsten Einsätze vorbereiten. An den Turntabels sorgt DJ In-Style für Stimmung und verwandelt den Centercourt der Wiener Stadthalle für Red Bull BassLine zur Tennis- Partyzone.

Ganz im Sinne der Stars und Fans wird er mit coolen Beats die Stimmung zwischen den Ballwechseln anheizen. Ein besonderes Feature für Tennis-Fans ist die interaktive Anzeige der Herzfrequenz der Tennis-Stars während der Ballwechsel, um zu zeigen, wer wie viel Power in sein Spiel reinlegt – so nah warst du den internationalen Tennis-Stars selten zuvor.

test
Foto: ©Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

Live dabei sein in der Wiener Stadthalle!

Erlebe die internationalen Tennis-Stars bei Red Bull BassLine hautnah und lass dich von der Kombination aus Weltklasse-Tennis, DJ-Musik, spektakulären Side-Acts und der Live-Performance von RIAN begeistern.

Sichere dir gleich jetzt dein Ticket für die fünfte Ausgabe von Red Bull BassLine am 17. Oktober 2025 ab 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) in der Wiener Stadthalle: redbull.com/bassline

Mehr zum Thema

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Tennis
8
Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Zynismus in der Wüste: Warum der King’s Slam dem Tennis schadet

Tennis
7
ÖSV-Team für Weltcup-Auftakt in Sölden steht fest

ÖSV-Team für Weltcup-Auftakt in Sölden steht fest

Ski Alpin
Königklasse boomt: Formel 1 erobert den US-Markt

Königklasse boomt: Formel 1 erobert den US-Markt

Formel 1
Sechs F1-Teams starten mit Speziallackierung in Austin

Sechs F1-Teams starten mit Speziallackierung in Austin

Formel 1
Foda gibt Einblick in Zukunftsplanung

Foda gibt Einblick in Zukunftsplanung

Fußball
2
Was überraschte den Experten in der CHL-Ligaphase?

Was überraschte den Experten in der CHL-Ligaphase?

Champions Hockey League
Kommentare

Kommentare

Erste Bank Open ATP-Tour Dominic Thiem Andrey Rublev Gael Monfils sponsored content Tennis