Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach

Der Körper des Steirers spielt noch nicht mit, daher muss er für die Wiener Stadthalle absagen. Sein Landsmann rückt dafür ins Hauptfeld nach.

Ofner verzichtet auf Erste Bank Open, ÖTV-Spieler rückt nach
Sebastian Ofner wäre mit einer Wildcard im Hauptfeld der Erste Bank Open in Wien gestanden. Doch die Fans in der Stadthalle müssen auf den Steirer verzichten.

Der 29-Jährige laboriert weiter an Problemen mit dem rechten Handgelenk und an beiden Fersen, die er genauer untersuchen lassen will.

"Ich war seit meiner Rückkehr auf den Tennisplatz leider nie richtig schmerzfrei, in letzter Zeit sind die Beschwerden immer größer geworden. Ich hätte natürlich sehr gerne in Wien gespielt, aber aufgrund meiner körperlichen Verfassung muss ich für eines meiner großen Saison-Highlights leider absagen", so Ofner.

Profiteur ist Jurij Rodionov, der die freigewordene Wildcard erbt und somit im Hauptfeld steht. Es wird sein dritter Auftritt nach 2020 und 2022.

