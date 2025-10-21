NEWS

Musetti gewinnt in Wien gegen Tsitsipas-Ersatzmann

Der Italiener steht damit souverän im Achtelfinale der Erste Bank Open. Sein Gegner steht ebenfalls schon fest.

Musetti gewinnt in Wien gegen Tsitsipas-Ersatzmann Foto: © GEPA
Der Italiener Lorenzo Musetti legt am Dienstag bei den Erste Bank Open eine souveräne Erstrunden-Performance hin.

Der 23-jährige Italiener setzt sich in zwei Sätzen gegen den Serben Hamad Mededovic durch (6:4, 6:3).

Sein Gegner ist für Stefanos Tsitsipas eingesprungen, der verletzungsbedingt kurzfristig rausziehen musste.

Im Achtelfinale am Donnerstag wartet auf den Weltranglisten-Achten nun der Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

