Musetti gewinnt in Wien gegen Tsitsipas-Ersatzmann

Der Italiener Lorenzo Musetti legt am Dienstag bei den Erste Bank Open eine souveräne Erstrunden-Performance hin.

Der 23-jährige Italiener setzt sich in zwei Sätzen gegen den Serben Hamad Mededovic durch (6:4, 6:3).

Sein Gegner ist für Stefanos Tsitsipas eingesprungen, der verletzungsbedingt kurzfristig rausziehen musste.

Im Achtelfinale am Donnerstag wartet auf den Weltranglisten-Achten nun der Argentinier Tomas Martin Etcheverry.