NEWS
Musetti gewinnt in Wien gegen Tsitsipas-Ersatzmann
Der Italiener steht damit souverän im Achtelfinale der Erste Bank Open. Sein Gegner steht ebenfalls schon fest.
Der Italiener Lorenzo Musetti legt am Dienstag bei den Erste Bank Open eine souveräne Erstrunden-Performance hin.
Der 23-jährige Italiener setzt sich in zwei Sätzen gegen den Serben Hamad Mededovic durch (6:4, 6:3).
Sein Gegner ist für Stefanos Tsitsipas eingesprungen, der verletzungsbedingt kurzfristig rausziehen musste.
Im Achtelfinale am Donnerstag wartet auf den Weltranglisten-Achten nun der Argentinier Tomas Martin Etcheverry.