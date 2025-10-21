Frühes Aus: Rublev verliert die erste Runde der Erste Bank Open

Andrey Rublev muss bei den Erste Bank Open schon in Runde eins die Segel streichen!

Der Russe verliert überraschend in drei Sätzen gegen den Briten Cameron Norrie 6:2, 6:7(5), 6:2.

Der Russe befindet sich auf Rang 15 der Tennis-Weltrangliste, sein britischer Kontrahent liegt 20 Plätze hinter ihm. Norrie spielt nun im Achtelfinale gegen den Sieger aus der Begegnung Matteo Berrettini gegen Alexei Popyrin.

Der Top-15-Mann ist nicht der erste, den es beim ATP 500 Turnier in Wien erwischt. Auch die Nummer fünf des Turniers und Landsmann von Rublev, Karen Chatschanow, verlor bereits gestern gegen den Niederländer Tallon Griekspoor.