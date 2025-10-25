Bhambri Y / Goransson A B/G
Cabral F / Miedler L C/M
Endstand
0:2
4:6 , 6:7
NEWS

Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale

Der Niederösterreicher zieht gemeinsam mit seinem Partner Francisco Cabral ins Doppel-Endspiel in der Wiener Stadthalle ein.

Lucas Miedler steht bei Erste Bank Open in Wien im Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Lucas Miedler wahrt seine Chance auf seinen dritten Doppel-Titel bei den Erste Bank Open in Wien.

Der 29-jährige Tullner erreicht gemeinsam mit dem Portugiesen Francisco Cabral das Endspiel in der Wiener Stadthalle. Die beiden setzen sich am Samstag im Halbfinale 6:4, 7:6 (5) gegen Yuki Bhambri/Andre Göransson (IND/SWE) durch.

Miedler gewann bereits 2022 und 2024, damals an der Seite von Alexander Erler, das Doppel-Turnier in Wien.

Mit Francisco Cabral durfte Miedler im Jahr 2025 bereits über zwei Titel jubeln. Die beiden ATP-250-Turniere in Gstaad und Hangzhou gingen jeweils an das Duo.

