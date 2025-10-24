Sinner, Jannik SIN
Bublik, Alexander BUB
Live
1:0
6:4 , 1:1
NEWS

LIVE: Sinner vs. Bublik - Viertelfinale Erste Bank Open

Alexander Bublik fordert Jannik Sinner! Das Viertelfinale der Nummer 1 der Erste Bank Open JETZT im LIVE-Ticker.

LIVE: Sinner vs. Bublik - Viertelfinale Erste Bank Open Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auftritt Jannik Sinner! Die Nummer 1 des Turniers trifft im Viertelfinale der Erste Bank Open 2025 auf Alexander Bublik (KAZ). Ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>

Bublik im Eiltempo

Bublik überraschte in den ersten beiden Runden mit beeindruckender Effizienz: Nur 2:13 Stunden benötigte er insgesamt, um seine Gegner zu besiegen.

Der Kasache, der 2025 bereits vier Turniersiege auf Sand, Rasen und Hardcourt feiern konnte, hat sich vom talentierten, aber unbeständigen Spieler zu einem echten Sieger entwickelt.

Sinner untermauert Favoritenrolle

Sinner bestätigte bisher mehr seine Favoritenrolle: Runde 1 erledigte er in nur 58 Minuten gegen Daniel Altmaier, Runde 2 gegen Flavio Cobolli war deutlich enger, endete aber ebenfalls in zwei Sätzen, wobei der zweite Satz im Tiebreak entschieden wurde.

Das Head-to-Head spricht klar für den Italiener: 5:2 lautet die Bilanz, wobei Bublik heuer auf Rasen in Halle einmal siegte, Sinner jedoch bei den Grand Slams in Paris und New York die Oberhand behielt.

Das Viertelfinale Sinner vs. Bublik im LIVE-Ticker:

